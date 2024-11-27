Wenn wir älter werden, verändert sich vieles – auch die Art, wie wir Auto fahren. Aber bedeutet das automatisch mehr Risiko? Um als älterer Mensch lange sicher Auto fahren zu können, sollte man sich immer selbstkritisch hinterfragen und auf mögliche Defizite achten, rät Katharina Lucà.

"Schaffe ich das noch mit dem Schulterblick? Kann die Verkehrszeichen noch richtig gut erkennen oder habe vielleicht auch Probleme in der Dunkelheit?", nennt die ADAC-Sprecherin Beispiele. "Das sind definitiv Dinge, da sollte man schon in sich reinspüren".

Auch generelle Unsicherheit, langsamere Reaktionszeiten am Steuer oder die steigende Häufigkeit von Beinaheunfällen sollten wachrütteln. Dann ist eine Untersuchung beim Hausarzt sinnvoll, um abzuklären, welche Defizite man hat oder wie diese noch behoben, korrigiert oder durch entsprechende Tipps und Maßnahmen kompensiert werden können. Schlimmstenfalls ist zu überlegen, ob die Fahrtauglichkeit noch gegeben ist.

Rückmeldefahrten geben ein professionelles Feedback

Auch kann eine sogenannte freiwillige Rückmeldefahrt eine sinnvolle Maßnahme sein, die eigenen Fahrkünste im Alter neutral und im realen Verkehr checken zu lassen. Die Fahrten werden oft von Fahrschulen durchgeführt. Angebote gibt es auch etwa über Automobilclubs, Prüforganisationen und Landesverkehrswachten.

Im Prinzip ist das eine Kontrollfahrt im eigenen Auto im eigenen Umfeld. "Ein qualifizierter Fahrlehrer sitzt wie bei einer Fahrprüfung auch daneben und beobachtet", sagt Katharina Lucà. Am Ende gibt es ein Protokoll mit Verbesserungstipps beim Fahren und Hilfestellungen.

Allerdings: Das Ergebnis kann auch eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr in Teilen oder in Gänze nicht mehr ratsam erscheinen lassen. Die Ergebnisse sind aber nicht verpflichtend und werden nirgendwohin gemeldet – Betroffene müssen ihre Konsequenzen selbst ziehen.

Nicht mehr fit fürs Lenkrad mit 60 und voll der Fahrprofi mit 80?

Eine konkrete Altersangabe für Checks oder Rückmeldefahrten? Damit tut sich Lucà schwer. Auch jüngere Menschen können in ihrer Fahrtauglichkeit ganz oder phasenweise – etwa bei Krankheiten – eingeschränkt sein. Allerdings lassen körperliche Fähigkeiten generell mit dem Alter nach. Aber das sei sehr, sehr individuell. "Es gibt Menschen, die sind beispielsweise mit 60 vielleicht schon nicht mehr in der Lage, gut Auto zu fahren, und andere sind mit 80 aber noch topfit, was Bewegung, Sehen und Reaktionszeit angeht", sagt Lucà.