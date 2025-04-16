Montag, 15. September 2025

Plus Raumskizze anfertigen

Tipps für den Sofa-Kauf

Sie suchen ein neues Sofa? Darauf kommt es bei der Form, Sitzhöhe und dem Material wirklich an. Tipps, wie Sie ein passendes Polstermöbel für ihr Zuhause finden - und warum da Umzugskartons helfen.

16.04.2025 UPDATE: 18.04.2025 08:00 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden

Alles im Blick: Soll ein neues Sofa her, helfen Skizzen oder Kartons bei der Planung im Raum. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Fürth. (dpa-tmn) Ein Sofa soll nicht nur schön, sondern auch bequem sein und lange halten. Doch die Auswahl an Polstermöbeln ist riesig – da fällt die Entscheidung oft schwer. Umso wichtiger, dass sich Käufer vorab einige Gedanken machen, etwa welche Sofa-Art sie genau suchen. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) gibt Tipps, auf welche Kriterien es ankommt.

Passende Form

