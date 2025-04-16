Fürth. (dpa-tmn) Ein Sofa soll nicht nur schön, sondern auch bequem sein und lange halten. Doch die Auswahl an Polstermöbeln ist riesig – da fällt die Entscheidung oft schwer. Umso wichtiger, dass sich Käufer vorab einige Gedanken machen, etwa welche Sofa-Art sie genau suchen. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) gibt Tipps, auf welche Kriterien es ankommt.

Passende Form