RNZ. Der Frühling ist da, die Gartensaison hat begonnen – und es gibt jede Menge zu tun. Besonders der Rasen hat unter dem regenreichen Winter gelitten: Moos, kahle Stellen, kümmerlicher Wuchs, Staunässe. Experten beantworteten bei einer Telefonaktion Leserfragen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Nachlesen:

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Vertikutieren? Was sollte ich beachten? Nicht zu früh zum Vertikutierer greifen. Ab einer Bodentemperatur von zehn Grad beginnt der Rasen mit dem Wachstum. Dann wird das erste Mal gemäht und ein Dünger ausgebracht. Vertikutiert wird frühestens zwei Wochen nach dem Düngen, je nach Region etwa Mitte April. Dann sind die Rasengräser kräftig genug, um entstandene Lücken wieder zu schließen.

Das Vertikutieren hinterlässt kahle Stellen im Rasen. Wie kann ich Moos schonender entfernen? Mancher verwechselt den Vertikutierer mit einem Pflug und stellt ihn viel zu tief ein. Gehen Sie von der höchsten Stellung aus langsam tiefer, bis Sie hören, dass die Zinken auf der Walze den Boden berühren. Bei kleineren Flächen bietet es sich an, den Rasen mit einem Rasenrechen auszukämmen. Dieser hat nach hinten gerichtete lange Zinken, ähnlich wie ein Kamm. Schonender sind Rasen-Lüfter, die statt feststehender Messer feine Federn haben, die Rasenfilz lockern, aber nicht in den Boden eindringen.

Was kann ich vorbeugend tun, damit gar nicht so viel Moos wächst? Rasen wächst nur dort gut, wo er mindestens sechs Stunden Sonne bekommt. Unter Bäumen und im Schatten von Hecken oder Häusern kann man nicht viel vom Rasen erwarten. Dort findet Moos einfach bessere Wachstumsbedingungen. Auch wo der Boden sauer ist, gedeiht Moos gut. Deshalb sollte der Boden alle zwei Jahre getestet und bei Bedarf gekalkt werden.

Der häufigste Grund für Moos im Rasen ist jedoch ein Nährstoffmangel im Boden. Schlecht ernährter Rasen wird schwach und kann sich nicht gegen das Moos durchsetzen. Zweimal jährlich Rasendüngen ist deshalb Pflicht, damit Moos ganz natürlich verdrängt wird.

Wie finde ich den richtigen Dünger und bringe ich ihn gleichmäßig aus? Ein guter Rasendünger enthält alle wichtigen Hauptnährstoffe: Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K) sowie Spurenelemente. Diese Pflichtangaben finden sich meist seitlich oder hinten auf der Verpackung. Man unterscheidet zwischen organischen, organisch-mineralischen und rein mineralischen Düngern. Organischer Dünger hat eine Reihe von Vorteilen: Seine Bestandteile aktivieren das Bodenleben und erhalten den Boden gesund, eine Überdüngung ist so gut wie ausgeschlossen und der Dünger wird nicht so schnell ausgewaschen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Rasen nachzusäen – und worauf muss ich dabei achten? Dafür gibt es zwei gute Termine: Klassisch jetzt im Frühjahr, also im April und Mai, wenn der Rasen im vollen Wachstum ist. Aber auch der frühe Herbst eignet sich gut für eine Nachsaat. Dann ist es nicht mehr so heiß und meist etwas feuchter – optimal für die jungen Rasengräser, die in der Keimphase nicht austrocknen dürfen. Zudem lassen sich sommerliche Schadstellen gleich mit beseitigen. Bei der Nachsaat wird die Fläche zunächst gemäht und der Boden etwas aufgeraut, zum Beispiel mit einer Harke. Nach dem Verteilen der Samen werden diese dünn mit etwas Rasenerde abgedeckt.

Der Rasen ist sehr ausgedünnt und hat viele Lücken. Was kann man tun? Düngen! Diese Pflegemaßnahme wird oft vernachlässigt. Ein Rasen braucht regelmäßig Nachschub an Nährstoffen und sollte zwei-, besser dreimal im Jahr gedüngt werden: zu Beginn des Frühjahrs, dann im Frühsommer und noch einmal im Herbst. Für die zuletzt genannten Termine greift man zu kaliumbetonten Rasendüngern, weil dieser Nährstoff die Gräser widerstandsfähiger gegen sommerliche Trockenheit und winterliche Kälte macht. Wichtig ist zudem eine gute Belüftung des Rasens. In bestehende Rasenflächen lassen sich mit einer Forke oder einer Grabegabel kleine Löcher stechen, die dann mit Quarzsand aufgefüllt werden, um dem Untergrund die nötige Lockerheit zu geben.

Wann und wie oft sollte ich den Rasen mähen? Wenn Sie mit Fangkorb mähen, sollten Sie das mindestens alle 14 Tage bei trockener Witterung tun. Bitte aber nicht an sonnigen oder sehr warmen Tagen, damit Ihr Rasen keinen Sonnenbrand bekommt.