RNZ/csw. Wenn es um den Zahnarzt geht, wird es den meisten doch etwas mulmig - und das nicht nur wegen des Termins selbst, sondern auch der Unsicherheit, wenn es um Fragen rund um die Behandlung geht. Eine entsprechend große Resonanz fand unsere Telefonaktion zum Thema Zahngesundheit. Die Zahnärzte Claus Peter Beck und Thorsten Albers beantworten hier einige der am häufigsten gestellten Fragen.

Meine Zahnhälse sind sehr empfindlich geworden. Was kann ich tun, damit es nicht mehr dauernd so schmerzt? Es gibt frei verkäufliche Zahnpastas, die speziell für diesen Zweck angeboten werden. Auch können Betroffene in der Apotheke nach einem speziellen Gelee fragen, das die Zahnhälse schützt.

Ich könnte mir ein Implantat setzen lassen, das man sofort belasten kann. Was ist davon zu halten? Es gibt nicht genug Studien, die die Qualität und Nachhaltigkeit einer solchen Versorgung belegen. Am besten in Ruhe mit dem behandelnden Zahnarzt besprechen, ob auch andere Varianten möglich sind. Wer eine Zweitmeinung wünscht, kann das Zweitmeinungsmodell der Zahnärzteschaft von Baden-Württemberg nutzen. Ein unabhängiger Zahnarzt schaut sich die Situation an und berät neutral. Diese Beratung kostet Patienten nichts. Termine können bei der Zahnmedizinischen Patientenberatungsstelle unter der kostenlosen Rufnummer 0800/14 24 34 0 vereinbart werden.

Ich habe einen Zahnersatz, den ich nachts herausnehme. Inzwischen bröselt die Verblendung und das Metall scheint durch. Lässt sich das reparieren? Und wie lange muss ich ohne Zähne sein? Ein solcher Verschleiß der Verblendung ist bei alten Prothesen nicht unnormal. Herausnehmbarer Zahnersatz lässt sich problemlos reparieren. In den meisten Fällen ist die Reparatur nach einem Tag abgeschlossen.

Nach jedem Essen sind unter meiner Prothese Essensreste. Ist das normal? Nein, das sollte nicht sein. Wahrscheinlich ist zu viel Luft unter der Prothese. Dann kann der Zahnarzt die Prothese unterfüttern. Das muss hin und wieder gemacht werden, da der Kieferknochen mit der Zeit zurückgeht.

Ich habe nur noch einen Zahn im Oberkiefer. Daran ist die Prothese befestigt. Aber sie wackelt. Was kann man dagegen tun? Die ideale Lösung wäre ein Implantat. Generell ist im Oberkiefer zwischen den Eckzähnen genug Platz dafür. Vielleicht lässt sich die Situation auch mit einer Unterfütterung der Prothese verbessern oder einer Schleimhautplastik, die die Schleimhaut fixiert.

Info: Auskunft bei Fragen bietet auch die Zahnärzteschaft Baden-Württemberg mittwochs von 14 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0800/47 47.800.