Bad Saulgau. (dpa) Von einem auf den anderen Moment braut sich ein Orkan aus extremen Gefühlen zusammen, der einen mitreißt: Das ist Alltag für Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.

Emotionen schlagen mitunter blitzartig um, dazu kommt ein hohes Level an innerer Anspannung. "Typisch sind die starke Angst vor dem Verlassenwerden, Selbstverletzungen oder riskantes Verhalten wie beispielsweise Rasen auf der Autobahn", beschreibt die Psychotherapeutin Prof. Petra Beschoner.

Männer und Frauen zeigen dabei mitunter unterschiedliche Symptome:

Frauen tendieren eher zu Selbstverletzungen. Bei ihnen stehen oft die emotionale Instabilität und konfliktreiche Beziehungen im Vordergrund.

Männer mit Borderline richten ihr Verhalten tendenziell eher nach außen, was sich in Aggressionen, Drogenkonsum oder Raserei ausdrücken kann.

Wie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung entsteht:

Auf eine einzige Ursache lässt sich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung meist nicht zurückführen. Neben der Genetik spielen auch biografische Erfahrungen und Umweltbedingungen eine Rolle. Traumatische Erlebnisse, Missbrauch, Vernachlässigung oder fehlende Bindungen in der Kindheit verstärken das Risiko erheblich", sagt Petra Beschoner.