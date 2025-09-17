Mittwoch, 17. September 2025

zurück
Plus Gedächtnis

Verdacht auf Demenz? - Was nun wichtig ist

Schon wieder im Gespräch den Faden verloren! Und alltägliche Aufgaben wie Banküberweisungen fallen immer schwerer. Das können Hinweise auf eine Demenz sein. Was sind die nächsten Schritte?

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 08:14 Uhr 1 Minute, 58 Sekunden
Wie kommt der Schlüsselbund ins Eierfach? Betroffene einer Demenz neigen dazu, Gegenstände an ungewöhnlichen Stellen zu verlegen - weil sie vergessen, wofür sie gut sind. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Düsseldorf. (dpa-tmn) Was ist bloß mit mir los? Oft beginnt der Weg zur Demenz-Diagnose mit diesem mulmigen Bauchgefühl. Womöglich haben sich im Alltag die Vorfälle gehäuft: Namen und Termine waren wie wegradiert aus dem Kopf - und der Autoschlüssel fand sich auf einmal im Brotkasten wieder. 

Demenz ist dabei nicht gleich Demenz: Dieser Oberbegriff versammelt rund 50 Erkrankungen, die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote