Hannover (dpa) – Juckt und kratzt es kleine Kinder in der Nacht im Intimbereich, könnte ein Befall mit Madenwürmern dahinterstecken. Da sie sich im Dickdarm einnisten, bleibt der Befall oft längere Zeit unbemerkt, erklärt die Apothekerkammer Niedersachsen. Doch sobald die Weibchen nachts zum After wandern und dort in den Hautfalten ihre Eier ablegen, kommt der Juckreiz.

Um herauszufinden, ob es einen Parasitenbefall gibt, sollten Eltern genau hinschauen, ob sich eventuell kleine Würmer in der Windel oder der Unterhose befinden, und einen gewöhnlichen Klebestreifen kurz auf den Bereich rund um den After drücken. Diesen packen sie in eine Tüte oder ein verschlossenes Glas und nehmen ihn mit zum Kinderarzt, rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Der Arzt kann den Streifen unterm Mikroskop auf Eier untersuchen.

Der Befall kann zwar unangenehm sein, ist in der Regel jedoch harmlos. Nach Angaben der BZgA verschwinden die Parasiten bei einer Behandlung mit einem Entwurmungsmittel nach kurzer Zeit. Die Familie, die mit im Haushalt wohnt, und weitere enge Kontaktpersonen sollten sich in der Regel ebenfalls behandeln lassen.