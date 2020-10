(dpa). Fast jedes Kind hat ein Lieblingskuscheltier, das überall mit hin muss: ins Bett, in den Sandkasten, in die Kita. Daraus folgt: Das Tier muss regelmäßig gewaschen werden. Doch nicht alle Kuscheltiere sind waschmaschinenfest. "Das Waschen erfolgt also immer auf eigene Gefahr, es sei denn, das Stofftier hat ein Textilpflegeetikett, dann sind die darauf genannten Bedingungen für das Waschen und Trocknen maßgeblich", erklärt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel.

Traut man sich, das Stofftier in die Wäsche zu geben, sollte es im Fein-, Seide- oder Pflegeleich-Programm gewaschen werden – mit Wollwaschmittel oder Feinwaschmittel. Außerdem kann man Weichspüler hinzugeben. Das empfiehlt sich besonders dann, wenn die Stofftiere an der frischen Luft getrocknet werden. Im Wäschetrockner, wo die Kuscheltiere im Schonprogramm ebenfalls getrocknet werden können, braucht man hingegen nicht unbedingt Weichspüler. Hier kommen die Tierchen auch so flauschig-weich heraus.