Von Constanze Werry

Die ersten Kinder und Jugendlichen könnten wohl bald an die Schulen zurückkehren. Für eine Wiedereröffnung der Kitas wurden dagegen noch keine klaren Pläne bekannt gegeben. Ob die Kita-Schließungen den Kindern schaden und wie Eltern auf Frust und Enttäuschung der Kleinen reagieren können, beantworten wir hier.

> Schadet die Trennung von ihren Freunden Kita-Kindern? "Schaden würde ich nicht sagen", erläutert der Sozialpädagoge Ulric Ritzer-Sachs von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (BKE). Im Kita-Alter seien Freundschaften nicht so tiefgehend wie später, was aber natürlich nicht heiße, dass sie nicht wichtig seien. "Natürlich beschäftigt es Kinder, aber sie verkraften das." Eine Trennung von den Eltern wäre viel schlimmer, so der Experte.

Blieben die Kitas längerfristig geschlossen, müsse man mit Blick auf die Entwicklung der Kinder ein Auge darauf haben, so die Einschätzung von Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB). "Ist ein Ende absehbar, wird sich das schnell auswachsen", so der DKSB-Präsident.

> Was ist mit den Großeltern? Einen Ersatzkontakt zu den Großeltern etwa via Video-Chat hält Hilgers bei unter Dreijährigen für schwierig. "Oft laufen sie einfach weg", so der Experte und die Kinder reagierten vermehrt mit Trauer. Dasselbe gelte für einen Besuch bei den Großeltern auf Distanz. "Da ist natürlich der Wunsch groß, die Großeltern zu umarmen – nur zu winken, das ist in diesem Alter für die Kinder kaum zu verstehen." Ähnlich sieht das Ritzer-Sachs. "Vorbeizugehen ohne direkten Kontakt, das halte ich nicht für gut – auch für die Großeltern nicht."

> Was vermissen Kinder an der Kita am meisten? "Vor allem den festen Tagesablauf", sagt Ritzer-Sachs. Ganz besonders seien das die geregelten, "langweiligen" Strukturen – wann man was tut, sich wann in welchem Raum aufhält oder rausgeht. Er empfiehlt Eltern, jeden Morgen den Tag durchzusprechen und einen Plan zu machen. "Das geht zum Beispiel ganz gut mit Farben fürs Spielen, Schlafen oder Essen", so der Sozialpädagoge. Ein Wochenplan sei dagegen weniger gut geeignet. Man könne weniger auf bestimmte Ereignisse am Tag eingehen und Kinder könnten diesen größeren Zeitraum auch nicht wirklich überblicken.

> Wie können Eltern mit kindlichem Frust und daraus resultierender Trauer, Wut und Enttäuschung am besten umgehen? "Wichtig ist es, ruhig zu bleiben und sich auch in das Kind einzufühlen", rät Hilgers. Und Ritzer-Sachs empfiehlt: "In den Arm nehmen, trösten und gelassen bleiben." Von Warum-Fragen rät der Sozialpädagoge ab. "Das bringt nichts. Kinder im Kita-Alter können nicht formulieren, wegen was sie gerade frustriert sind." Am besten sei es, das Kind aus der Situation zu nehmen und sich zu fragen: Was können wir stattdessen tun. "Man sollte auch unbedingt rausgehen, wenn das möglich ist", rät der DKSB-Präsident. Die Mehrheit der Eltern mache das gut, so seine Beobachtungen, obwohl sie so stark gefordert seien.

> Viren sind mit bloßem Auge nicht sichtbar – sollte man mit Kindern trotzdem über den Ernst der Lage sprechen? "Ich bin auf jeden Fall dafür – außer vielleicht bei Weihnachten – Kindern zu sagen, was los ist", so Ritzer-Sachs. Geduld und Gelassenheit seien dabei das Nonplusultra – auch wenn man Dinge zum gefühlt hundertsten Mal erkläre.

Zeigen sich Kinder verunsichert, kann es sinnvoll sein, ihnen zu erklären, dass vieles aber auch noch gut und normal läuft. Dass Ärzte sich um Kranke kümmern, Wissenschaftler intensiv nach einem Impfstoff suchen und die Müllabfuhr regelmäßig kommt.

> Immer Abstand zu halten – für Kinder schwierig zu begreifen. Entwickeln sie nicht auf Dauer Angst vor anderen Menschen? "Das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden", so der BKE-Experte. Am besten gelinge das, indem man Kinder entsprechenden Situationsmomenten gar nicht erst aussetze. "Wenn Kontakt erlaubt ist, sollte deshalb auch Körperkontakt möglich sein", sagt Ritzer-Sachs. Und ergänzt: "Ich bin wirklich froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Das ist wirklich eine sehr schwierige Entscheidung."