Von Klaus Braeuer

Hier sind die Rollen vertauscht: Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland pflegen ihre Eltern oder andere erwachsenen Angehörigen. Die Reportage "Große Last auf schmalen Schultern" aus der Reihe "37 Grad" berichtet davon. Sie ist zu sehen an diesem Dienstag (22.15 Uhr, ZDF).