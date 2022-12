Mal schnell eine Mandarine zum Naschen schälen oder die Orange halbieren und zu einem leckeren Saft auspressen: Zitrusfrüchte sorgen im Winter für Vitamine und haben daher jetzt Saison bei uns. Allerdings können sich auf der Schale ungesunde Rückstände befinden. Darauf weist die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hin.

So kommen während des Wachstums von konventionell angebauten Früchten Pflanzenschutzmittel zum Einsatz und nach der Ernte wird mit Konservierungsmitteln und Wachsen behandelt. Wer diese Früchte also schälen, auspressen oder zum Gebäck legen will, tut gut daran, sie vorher mit lauwarmem Wasser abzuwaschen und trocken zu reiben. Danach am besten auch die eigenen Hände noch waschen.

Wer die Schale von Zitrusfrüchten zum Beispiel für die Weihnachtsbäckerei abreiben möchte, der sollte Bio-Früchte kaufen. Denn diese wurden nicht mit chemischen Pflanzenschutzmitteln, Konservierungsstoffen oder Wachsen behandelt.