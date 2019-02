In der neuen Vinothek warten Rot- und Weißweine auf die Verkostung. Fotos: Steinheimer

Von Johannes Hucke

2019 - und es geht weiter mit jugendfrischen Betrieben im Slow-Food-tauglichen 50-Kilometer-Radius rund um Heidelberg! Doch womit prosten wir uns zu, in der Hoffnung auf ein so friedliches wie prickelndes Jahr? Vorschlag: am besten gleich dreimal. Beginnen wir völlig neben der Spur mit einem Williams-Christ-Birnensecco, gewonnen von den bezaubernd schönen Streuobstwiesen um Neuenbürg. Köstlich, nicht wahr? Und gleich noch einen Apfelsecco hinterher - ah! Da freut man sich doch doppelt und dreifach: über diese wunderbaren Erfrischungen, über den im Vergleich zu renommierten Champagner-Bratbirnen-Sekten äußerst fairen Preis - aber auch und nicht zuletzt über diese sinnvolle zukunftsträchtige Nutzung von heimischem Obst.

Wer im letzten Herbst spazieren ging, knietief watend durch von keiner Hand geerntete Früchte, bekam Beklemmungen: Das kann doch nicht so weitergehen, dachte man bei sich. Und da kommt so ein junges Weingut daher und macht genau das Richtige zur besten Stunde. Bravo!

Hintergrund Adresse: Weingut Niwenburg, Prof. Hubbuch-Straße 36, 76703 Kraichtal-Neuenbürg Telefon: 0 72 59/43 60 47 Homepage: www.niwenburg.de Seit: 2012 Lagen: Neuenbürger Silberberg, Oberöwisheimer Kirchberg, [+] Lesen Sie mehr Adresse: Weingut Niwenburg, Prof. Hubbuch-Straße 36, 76703 Kraichtal-Neuenbürg Telefon: 0 72 59/43 60 47 Homepage: www.niwenburg.de Seit: 2012 Lagen: Neuenbürger Silberberg, Oberöwisheimer Kirchberg, Kraichtaler Kirchberg Rebfläche: 2,5 Hektar Rebsorten: Riesling, Auxerrois, Weißburgunder, Grauburgunder, Müller-Thurgau; Spätburgunder, Blaufränkisch, Schwarzriesling, "Zornfelder" Spezialitäten: Auxerrois Barrique, "Vierte Todsünde" Preise: Weißweine von 3,70 bis 10,50 Euro, Rotwein ab 4,10 bis 10,50 Euro

Wenn wir schon mal dabei sind, lassen wir’s weiterperlen: Weinbau- und Kellerwirtschaftsingenieur Dominik Zorn kann so was auch aus Trauben, wer hätt’s gedacht? Ein Blanc, ein Rosé und gar einer aus der Kraichtaler Lieblingsrebsorte Auxerrois. Das ist Auswahl, und das stimmt uns munter.

Der Regionalspezialität begegnen wir wieder in einem ausgesprochen komplexen, dabei eleganten Stillwein vom Oberöwisheimer Kirchberg, mit 13 Prozent gut im Sattel - ein Genusspartner für viele Gelegenheiten und dabei überaus wohlfeil kalkuliert. Einer der Renommierweine des Guts ist fraglos ein Barrique-Auxerrois; das gab’s noch nicht oft, hat aber durchaus seine Berechtigung, zumal wenn die Verschmelzung mit so viel Feingefühl und Gleichgewichtssinn erfolgt.

Hm: Zorn - Neuenbürg - Auxerrois - Barrique - da war mal was: Ja, in der Tat, so etwas haben wir schon einmal berichtet, denn schräg gegenüber liegt das Guggugsnescht, des Barden und Wein-Kundigen Fritz Zorn geheiligtes Besen-Refugium. Leider, leider, die nächste Generation hat nach Auxerrois-betonten Anfängen nicht weitergemacht. Aber den Besen gibt’s noch! Und die Zorns von der Niwenburg kooperieren gern und häufig.

Historisch Interessierte, die sich fragen, wie das alles kommt, müssen ins Jahr 1871 zurückgreifen. Da gab es - ganz wie im Deutschen Hausmärchen - drei Gebrüder namens Zorn, die ihrer Wege gingen. Einer, namens Jakob, wurde Bierbrauer und pflanzte die Palmbrauerei mitten in den Kraichgau, ein weiterer wurde zum Stammvater der heutigen Niwenburg-Winzerfamilie. Und siehe da, des brauenden Onkels circa elften Grades ward auf freudige Weise gedacht: Der anderthalbjährige Sohn von Nadine und Dominik heißt genau so wie der Palmbräu-Gründer. Wenn da mal kein Segen drauf liegt.

Nadine und Dominik Zorn führen das Weingut Niwenburg

"Nicht jeder mag immer nur trocken trinken", erklärt der Winzer seinen Grundgedanken zu einer "sommerlichen Cuvée", der man durchaus den Untertitel "Verführung der Jugend" beilegen könnte: Ein Einsteigerwein mit Fülle und Schmelz, prima Trinkfluss - und gerade einmal zwölf Prozent. Ja, auch der Preis ist von Erstgenießern in der Tat locker zu stemmen.

Irgendwie passt das zu Nadine Zorn, gelernter Industriekauffrau und ihrem Gatten Dominik, der in Geisenheim studiert hat und im Württembergischen ausgebildet wurde, beim Staatsweingut und im Spitzenbetrieb Merkle zu Ochsenbach: Die Stimmung im verschachtelten Anwesen hinter der charakteristischen Efeuhecke ist nämlich top und allein schon ein Grund, die Reise zu wagen!

Bei derart viel Miesepetrigkeit heutzutage erfreut es das Herz, wenn zwei junge Leute darangehen, im verstecktesten Rebenwinkel Deutschlands so etwas Tolles aufzubauen. Sogar über reichlich Selbstironie verfügt man, indem etwa die "zornrote" Holzfass-Cuvée den Namen "Vierte Todsünde" (na, jetzt raten Sie mal...) bekommt.

"Touristisch", resümiert das Pärchen, "könnte man im Kraichtal wirklich nachlegen..." Einerseits ja. Andererseits, die Niwenburger haben ihren Beitrag vollumfänglich bereits geleistet. Müssen wir noch einmal das herausragende PLV andeuten? Nun, es gibt zahlreiche Gründe, sich auf den Weg zu machen. Unter anderem den Kraichtaler Wein-Wandertag im April. Das wird was. Also hin!