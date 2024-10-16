Berlin. (dpa) Dekoration mit Kürbissen hat jetzt Hochsaison. Was aber viele davon abhalten dürfte, sich sofort ans Werk zu machen: Das Aushöhlen erfordert recht viel Zeit und Geduld. Gibt es da vielleicht einen Trick, mit dem man den Kürbis schnell und einfach vom Inneren befreien kann?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für das Aushöhlen von Kürbissen. Statt Fruchtfleisch und Kerne mit einem Löffel auszukratzen, soll sich das Fruchtfleisch mithilfe eines Handmixers leicht lösen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Kürbis-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Mixer auf niedrigste Stufe stellen

Und so geht’s: Mit einem Messer um den Stiel herum ein ausreichend großes Loch in den ungekochten Kürbis schneiden. Den Handmixer durch das Loch in den Kürbis stecken und einschalten. Mit dem Handrührgerät an der Innenwand des Kürbisses entlanggehen. Nun den Kürbis umdrehen und das lose Fruchtfleisch und die Kerne herausfallen lassen. Den Rest mit einem Löffel abkratzen.

Fazit: Der Hack funktioniert gut. Mit dem Handmixer lassen sich Fruchtfleisch und Kerne tatsächlich deutlich einfacher entfernen als mit einem Löffel. Um eine Sauerei in der Küche zu vermeiden, stellt man den Mixer aber am besten auf die niedrigste Stufe. Halten Sie außerdem eine Hand oder einen Deckel über den Kürbis, damit das Innere nicht in alle Richtungen spritzt.