(dpa). Den kleinen Hunger oder die Lust auf Süßes zwischendurch stillen – ohne dabei zum Schokoriegel zu greifen: Im Handel gibt es immer mehr Snacks, die damit werben, eine gesündere Alternative zu sein. Basis der Produkte sind oft Datteln, Nüsse, Mandeln oder Trockenfrüchte, in einigen steckt Proteinpulver. Wie empfehlenswert sind diese Snacks?

Auch in Dattel-Snacks steckt Zucker

Den Zuckergehalt sollte man auch bei vermeintlich gesunden Snacks nicht unterschätzen. Das gilt etwa für Fruchtschnitten oder Müsliriegel. Teils steckten in einem Riegel zwölf Gramm Zucker.

Nach der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollte man täglich nicht mehr als maximal 50 Gramm Zucker zu sich nehmen. "Wer also etwa einen Müsliriegel isst, hat schon einen guten Teil der täglichen Zuckermenge verzehrt", sagt Rita Rausch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Übrigens: Das gilt auch dann, wenn den Produkten kein Zucker zugesetzt wurde. Denn auch Zutaten wie Datteln, Trockenfrüchte, Reissirup oder Honig wirken sich auf die Zuckerbilanz der Produkte aus.

Ballaststoffe halten lange satt

Immerhin: Einige Snacks wie Müsliriegel punkten mit einem vergleichsweise hohen Ballaststoffanteil, was länger satt macht. "Negativ zu Buche schlagen wiederum bei vielen Snacks neben dem Zucker- auch ein hoher Fettanteil sowie zugesetzte Aromen", sagt Rausch.

Was aber nicht heißt, dass alle Snacks, die im Handel erhältlich sind, unter dem Gesichtspunkt einer gesunden Ernährung schlecht sind. Am Ende hängt es vom einzelnen Produkt ab. Dessen Zutatenliste schaut man sich am besten genauer an, bevor es in den Einkaufskorb und später in den Rucksack für unterwegs wandert.

Für wen lohnen sich Proteinriegel?

Und was ist mit Proteinriegeln – dem Inbegriff des Fitness-Snacks? Sie sollen den Körper dabei unterstützen, Muskeln aufzubauen und somit die Regeneration beim Sport fördern. "Allerdings ist schon die Bezeichnung Proteinriegel im Prinzip irreführend", sagt die Ernährungsberaterin Elke Binder. "Denn der Riegel besteht mitnichten ausschließlich aus Proteinen, also Eiweißen."

Auch in Proteinriegeln stecken oft Zucker oder Austauschstoffe wie Glukose- oder ...