Von Doreen Hassek

Gut, dass Porridge sein Image heutzutage durch einen wohlklingenden Namen ordentlich aufpolieren konnte. Denn früher, als meine Omi es noch für mich gekocht hat, hieß es einfach Haferschleim. Das klingt zugegebenermaßen nicht ganz so lecker und ziemlich altmodisch.

Doch gerade im Herbst und Winter ist Porridge eine richtig schön wärmende Mahlzeit, die nicht nur lange satt macht, sondern dabei auch bekömmlich und gesund ist. Ich habe das Rezept noch etwas aufpoliert und die Kuhmilch durch Mandelmilch ersetzt. Nun ist es sogar vegan und durch das Bratapfel-Topping bekommt das Ganze noch eine wunderbar-winterliche Note.

Zutaten für 2 Personen

Für das Porridge:

1 Tasse Haferflocken, zartschmelzend

2 Tassen Mandelmilch von gerösteten Mandeln

1 Tütchen Vanillinzucker

Für das Bratapfel-Topping:

1 großer Apfel

2 Tütchen Vanillinzucker

eine Handvoll getrockneter Cranberrys

1 TL Zitronensaft

Zimt

2 Tropfen Bittermandelaroma

1TL Butter bzw. eine pflanzliche Alternative

Zubereitung

1. Den Apfel waschen, das Kerngehäuse entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Butter oder pflanzliche Alternative in einer Pfanne erhitzen und den Apfel darin, für einige Minuten bei mittlerer Temperatur anbraten. Mit dem Vanillinzucker karamellisieren lassen, ein wenig Zitronensaft und die Cranberrys dazugeben, mit Zimt und dem Bittermandelaroma abschmecken und vom Herd nehmen.

2. Mandelmilch mit dem Vanillinzucker in einem Topf erhitzen, die Haferflocken darin einrühren und alles aufkochen lassen und schon ist das Porridge fertig.

3. Das Porridge in Schüsseln füllen, die Bratapfelmischung darüber geben und heiß servieren. Wer mag, streut noch gehackte Nüsse darüber. Guten Appetit!

Mehr Rezepte unter: hauptstadtkueche.blogspot.com