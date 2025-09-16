Hamburg. (dpa-tmn) Wer mehr Pilze gesammelt hat, als er mit einem Ma(h)l "verputzen" kann oder es nicht schafft, sie sofort zu verarbeiten, kann sie trocknen. Dazu eignen sich vor allem Butterpilze, Maronen, Rotkappen oder Steinpilze aus dem Wald, aber auch gekaufte Champignons. Pfifferlinge dagegen taugen zum Trocknen nicht, da sie dabei ledrig-zäh werden und ihr Aroma verlieren.

Um