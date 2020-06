Von Thomas Veigel

Ab dem heutigen Samstag steht die Mainmetropole eine Woche lang im Zeichen der sieben Kräuter: Das Grüne Soße Festival auf dem Roßmarkt feiert die Frankfurter Kultspeise - mit einem allabendlichen Kochwettbewerb im Festivalzelt und einem kabarettistischen Begleitprogramm. Das Publikum verkostet und bewertet jeden Abend sieben verschiedene Soßen, dazu gibt es die klassischen Beilagen Pellkartoffeln und hartgekochte Eier.

Dass Goethes Mutter, Frau Aja, die Grüne Soße erfunden haben soll, ist ins Reich der Legende zu verweisen. Ob ihr "Hätschelhans", wie sie den Sohn nannte, die "Grie Soß" gekannt hat, ist auch nicht überliefert. Ein Gedicht hat er ihr jedenfalls nicht gewidmet. Wahrscheinlich haben die Hugenotten im späten 17. Jahrhundert die "Sauce Vert" aus Frankreich mit nach Hessen gebracht. Grüne Soßen gibt es auf der ganzen Welt, in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen. Hauptsache grün.

Die Frankfurter Grüne Soße oder Frankfurter Grie Soß wurde im Oktober 2015 im Amtsblatt der Europäischen Union unter diesen beiden Bezeichnungen als "geschützte geografische Angabe" (g.g.A.) eingetragen. Geschützt ist unter dem Namen nur die Kräuterzusammensetzung und ihre Herkunft aus Städten und Gemeinden rund um Frankfurt, nicht jedoch die Zubereitung. Die Rezepte sind frei, gottseidank.

Hauptanbaugebiet sind die Gemüseanbaugebiete in Oberrad und Sachsenhausen. In Oberrad gibt es seit 2007 auch ein Grüne-Soße-Denkmal. Die Saison beginnt traditionell am Gründonnerstag und dauert bis zum ersten Frost im Herbst. Die beste Qualität haben die Kräuter im Mai, also jetzt. Verkauft werden die Kräuter auch hier in der Region auf Märkten und im Gemüsehandel in einer 250-Gramm-Packung aus blickdichtem weißem Papier.

Dieses mehr oder weniger runde und an den Enden eingeschlagene Stück Papier gehört zu meinen frühen kulinarischen Erinnerungen der 60-er Jahre. Wenn Onkel Ludwig am Wochenende aus Frankfurt nach Weinheim zu meiner Großmutter kam, brachte er - vor allem im Frühjahr - ein Paket Grüne Soße mit. Der Geruch, die Zubereitung und der Verzehr haben mich zum Kräuterfan gemacht. Diese sieben Kräuter sind in der Frankfurter Grünen Soße:

Pimpinelle (schmeckt herb, exotisch, nussartig), Borretsch (grüne Gurken), Sauerampfer (würzig-säuerlich), Kresse (feine Schärfe, an Senf oder Meerrettich erinnernd), krause Petersilie (würzig "grün"), Schnittlauch (zwiebelartig) und Kerbel (intensiv, exotisch, anisartig). Je nach Jahreszeit variiert die Zusammensetzung der Kräuter, kein Kraut darf allerdings mit mehr als 30 Prozent Gewichtsanteil vertreten sein.

Alle Kräuter sind reich an ätherischen Ölen, Mineralsalzen, Bitterstoffen und Vitaminen.

Zutaten: 1 Kräuterpaket Grüne Soße (oder die entsprechenden Kräuter aus dem Garten), 3 Eier, 250 Gramm saure Sahne, Salz, evtl. Zitronensaft.

Zubereitung: Eier hart kochen. Kräuter von harten Stielen befreien und fein wiegen. (Da bei mir im Garten Zitronenmelisse wild wächst, kommen davon auch ein paar Blätter dazu. Und wenn es zur Grünen Soße Lachs gibt, auch Dill - die Frankfurter mögen Nachsicht walten lassen.)

Von drei Eiern das Eigelb mit der Gabel zerdrücken und mit der sauren Sahne und den gewiegten Kräutern verrühren. Mit Salz abschmecken, je nach Geschmack - oder bei Sauerampfer-Mangel - auch mit Zitronensaft. Wem die Soße zu dick ist, kann sie mit Joghurt verdünnen.

Wenn es schnell gehen soll, ist nichts gegen den Einsatz eines Stabmixers einzuwenden, die Kräuter müssen dann nur grob zerkleinert und mit dem Eigelb und der sauren Sahne verrührt werden. Den Rest erledigt der Mixer.

Zur Grünen Soße passen neben Eiern und gekochten Kartoffeln auch gedünsteter Fisch oder gekochtes Rindfleisch, am besten Tafelspitz oder Bug. Als Getränk empfehle ich nicht Äbbelwoi, sondern einen leichten Riesling.