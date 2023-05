Die Soße in eine Schüssel oder einen tiefen Teller füllen und beiseitestellen. ...

> Für etwas größeren Gaskocher – eine Flamme genügt: Eine Griechische Bauernpfanne strotzt nur so von Aromen, die nach Urlaub schmecken und liegt nicht schwer im Magen. Außerdem braucht man nicht viel Geschirr, sondern nur eine Pfanne und eine Schüssel. Zwei Personen greifen zu: 2 Tomaten, 1 Zwiebel, 1 Paprika, 1 Feta-Käse und 4 Eiern. Außerdem benötigt: etwas Öl, Basilikum oder Oregano, Salz und Pfeffer. Tomaten, Paprika und Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Paprika und Zwiebeln in etwas Öl andünsten, dann die Tomaten dazugeben. Wer hat, kann zur Intensivierung des Geschmacks noch zwei Esslöffel Tomatenmark dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Oregano oder Basilikum würzen.

Eine mittelgroße Zwiebel und eine Knoblauchzehe fein würfeln und in etwas Öl glasig andünsten. 400 g stückige Tomaten hinzufügen und die Soße einreduzieren lassen. Mit einer in feine Ringe geschnittenen Chili, einem Teelöffel Zucker, etwas Cayennepfeffer, Oregano, Salz und Pfeffer würzen. Den Sugo in sterilisierte Gläser füllen, Schraubdeckel drauf und auf den Kopf gestellt abkühlen lassen.

> Für den Campingkocher: Wer vorab ein bisschen Zeit in die Vorbereitung steckt, profitiert nicht nur von einem vollen Magen – auch der Genuss kommt nicht zu kurz. Serviert wird One-Pot-Pasta für den Campingkocher. Dazu im Vorfeld eine würzige Tomatensoße einkochen. Von einem 400 ml-Glas werden zwei Personen satt. Das Rezept dazu lautet wie folgt:

Von Constanze Werry

Wer schon mal versucht hat beim Zelten auf einem kleinen Campingkocher ein paar Nudeln zu kochen, der weiß: Das dauert. Von der Soße zu den Nudeln ist da noch nicht mal die Rede. Und selbst wenn man einen richtigen Herd oder Grill zur Verfügung hat, will man im Camping-Urlaub möglichst nicht die ganze Zeit mit der Zubereitung von Mittag- oder Abendessen verbringen. Deshalb hier drei Rezepte, die schnell gehen und für den Campingurlaub bestens geeignet sind.

One-Pot-Pasta mit vorbereitetem Sugo lässt sich auch auf kleiner Flamme kochen. Foto: Getty

Für die One-Pot-Pasta den Kocher anwerfen, die Soße hinzufügen und mit 200 ml Wasser oder Gemüsebrühe aufgießen. 200 Gramm Nudeln unterrühren und das Ganze 15 bis 20 Minuten köcheln lassen, bis die Nudeln bissfest sind. Dabei immer mal wieder umrühren und gegebenenfalls noch etwas Wasser dazugeben. Fertig!

Die Soße in eine Schüssel oder einen tiefen Teller füllen und beiseitestellen. Die Eier aufschlagen und in etwas Öl in der Pfanne anbraten. Sind die Spiegeleier leicht gestockt, das Gemüse darüber verteilen. Den Feta darüber bröseln und den Deckel auflegen, bis der Käse leicht geschmolzen ist. Einfach die Pfanne auf den Tisch stellen und die Bauernpfanne mit frischem Brot genießen.

Außen kross und innen zart schmelzend: Käsesandwiches vom Grill. Foto: Getty

> Für den Grill: Es muss nicht immer Fleisch oder Grillkäse sein – wie wäre es mal mit einem schönen gerösteten Sandwich. Das ist nicht nur lecker, sondern eignet sich auch bestens zur Resteverwertung – und sicher findet jeder etwas für seinen persönlichen Geschmack. Deshalb hier nur ein paar Inspirationen und das ganz Praktische: Für jede Person sollte man zwei bis vier Brotscheiben einplanen. Ob Toastbrot, Fladenbrot oder vielleicht auch ein uriges Roggenbrot, bleibt jedem selbst überlassen. Das Brot kann auch problemlos vom Vortag sein.

Die Brotscheiben wahlweise mit Pesto, Frischkäse oder auch Kräuterbutter bestreichen. Zwischen die Brotscheiben kommt, was übrig ist – oder je nach Bedarf frisch gekauft wurde. Salami, gekochter Schinken, roher Schinken, Bacon, Reste vom Grillfleisch möglichst dünn aufgeschnitten, Salat, Rucola, Tomaten, Paprika, Zwiebeln – vorher angedünstet oder roh –, Peperoni, und so weiter und so weiter, außerdem frische Kräuter und nicht zu vergessen: Käse. Das kann Bergkäse sein, Gouda, Camembert oder auch Mozzarella, Burrata oder wonach einem sonst der Sinn steht.

Nun das zusammengeklappte Sandwich indirekt grillen, bis alle Zutaten erwärmt sind. Dann direkt grillen. Fertig ist das Sandwich, wenn der Käse sichtbar schmilzt und es außen goldbraun ist.