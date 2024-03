Sydney (dpa) - Das Boot gleitet in der N√§he des Ortes Mooney Mooney durch das stille Wasser des Hawkesbury River. Nur ein kleines Schild an einem Pfeiler verr√§t, dass sich unter der Oberfl√§che eine Austernfarm befindet. Sie geh√∂rt Sheridan Beaumont und ihrer Familie, die hier, etwa 45 Minuten n√∂rdlich von Sydney, auch Touren f√ľr Touristen anbieten.

"Wer m√∂chte ein paar Baby-Austern halten?", fragt Beaumont ab diesem Tag und zieht zwei lange Beh√§lter aus dem Wasser, in dem sich etliche kleine Austern befinden. Die Besucher, alle im wasserdichten Angler-Overall mit angen√§hten Gummistiefeln ‚Äď greifen vorsichtig zu. Beaumont erkl√§rt, dass die Meerestiere in Austernbeuteln und -fl√∂√üen, die im Wasser treiben, herangezogen werden, bis sie gro√ü genug sind, um verkauft zu werden.

Angebaut werden die heimischen Sydney Rock Oysters (Crassostrea commercialis), aber auch Pazifische Austern (Crassostrea gigas), die weltweit am h√§ufigsten kultivierte Austernart. Sie stammt urspr√ľnglich aus den K√ľstengew√§ssern des westlichen Pazifiks, wurde aber inzwischen √ľber gro√üe Teile der Welt als Zuchtauster verbreitet. Auch in Europa wird die Pazifische Auster seit Jahrzehnten in Aquakulturen verwendet, hat sich seitdem entlang der K√ľsten stark ausgebreitet und konkurriert mit heimischen Arten um Platz und Nahrung.

Unter Feinschmeckern gilt die Sydney Rock Oyster wegen ihres zarten Fleisches und dem starken Geschmack als besondere Delikatesse. Im Bundesstaat New South Wales ist sie die beliebteste Art √ľberhaupt: Sie macht hier etwa 80 Prozent der Austernzucht aus. Australienweit sind aber auch Pazifische Austern sehr beliebt. Im Gegensatz zur Sydney Rock Oyster, die drei bis vier Jahre brauche, bis sie verkauft werden kann, erreiche diese Art die geeignete Gr√∂√üe bereits nach ein bis zwei Jahren, hei√üt es.

Schon die Ureinwohner mochten Austern

In New South Wales ist die Austernzucht die wichtigste Aquakultur: J√§hrlich werden etwa 106 Millionen Austern im Wert von mehr als 35 Millionen australischen Dollar (etwa 21,2 Millionen Euro) produziert. Seit √ľber 100 Jahren werden die Meerestiere in Buchten und Wasserl√§ufen gezielt gro√ügezogen.¬†

Auch die australischen Ureinwohner sollen die proteinreiche Köstlichkeit seit jeher von Felsen eingesammelt und verzehrt haben - das berichtete zumindest Captain James Cook, der 1788 mit der Flotte "First Fleet" in Botany Bay, einer Bucht im heutigen Stadtgebiet Sydneys, landete.

Der Verzehr von Austern ist auch der H√∂hepunkt von Beaumonts Tour: Die G√§ste knacken frische Austern und essen sie mit etwas Zitronensaft, dazu gibt es ein Glas Sekt. "Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem pro Wochenende etwa 400 Leute kommen, das ist unglaublich", erz√§hlt die Austernz√ľchterin.

Das Tourismusangebot ist f√ľr die 37-J√§hrige mittlerweile das zweite Standbein: Der Austernverkauf hat sich in den letzten Jahren als schwierig erwiesen. Ursache sind vor allem der Klimawandel und damit einhergehende Naturkatastrophen.

Tod durch Fluten und Buschfeuer

"Wir haben riesige S√§cke, alle voll mit toten Muscheln, eingesammelt", erinnert sich Beaumont an ein Hochwasser im M√§rz 2022. Etwa 800.000 Austern seien damals gestorben. Die Fluten verunreinigten das Gew√§sser nicht nur mit Dreck, auch die Salzkonzentration im Fluss ver√§nderte sich, was zum Sterben der Meerestiere f√ľhrte.

Auch Buschfeuer, die in Australien immer wieder große Ausmaße annehmen, können die Schalentiere gefährden: Als Down Under im "Black Summer" 2019/2020 gegen verheerende Flammen ankämpfen musste, gelangte die Asche bis zum Hawkesbury River und verstopfte die Kiemen der Austern.

Austern filtern Wasser und sorgen f√ľr mehr Licht

Die Klimakrise hat nicht nur √∂konomische Folgen: F√ľr die Qualit√§t der K√ľstengew√§sser sind Austern enorm wichtig. "Muscheln sind Filtrierer und deswegen generell sehr gut f√ľr die Wasserqualit√§t", sagt Marina Richardson, Meeresbiologin mit dem Schwerpunkt Austernriffe an der Griffith University in Brisbane. "Sie filtern √ľbersch√ľssige N√§hrstoffe sowie Schadstoffe aus dem Wasser."

Als Filtrierer werden Meerestiere bezeichnet, die ihre Nahrung aus dem Wasser herausfiltern ‚Äď auch verschiedene Arten von Fischen, Korallen und R√∂hrenw√ľrmern geh√∂ren dazu. Austern filtern Dutzende Liter Wasser t√§glich. Dabei nehmen sie auch Schadstoffe und andere Partikel auf, die zusammen mit Nahrungsresten als sogenannter Scheinkot ausgeschieden werden. "Sie sind sozusagen die Nieren der Wasserwege", sagt Richardson.¬†

"Austern sorgen auch daf√ľr, dass mehr Licht zur Verf√ľgung steht", erl√§utert die Biologin weiter. Durch das von Austern gefilterte Wasser erreiche mehr Sonnenlicht den Meeresboden, was das Wachstum von Seegras und anderen Pflanzen unterst√ľtze. Seegras ist wiederum f√ľr den Kampf gegen die Klimakrise gut: Studien zufolge kann die Pflanzenart gro√üe Mengen Kohlenstoff binden und damit den CO2-Gehalt der Atmosph√§re vermindern.

Lebensraum f√ľr andere Arten

Australische Meeresbiologen bem√ľhen sich darum, urspr√ľngliche Austernriffe zu sch√ľtzen und zerst√∂rte Riffe wiederherzustellen. Dabei geht es auch um den Erhalt der Artenvielfalt der Region: Austernriffe bieten Lebensraum f√ľr zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Auf ihnen siedeln sich zum Beispiel neben anderen Muschelspezies auch Seepocken und Seeanemonen an, die wiederum eine Nahrungsquelle f√ľr Fische sind.¬†

Anhand der Gesundheit von Austern lässt sich zudem ganz allgemein der Zustand des Wassers ablesen: "Sie sind eine Art Alarmsignalgeber", sagt Beaumont, die die Muschelfarm in dritter Generation betreibt. "Wenn eine Auster zu sterben beginnt, weiß man, dass etwas nicht stimmt."