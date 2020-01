Wirsing-Kartoffel-Curry macht sich nicht nicht nur in deftigen Eintöpfen oder als Rouladen macht er eine gute Figur. Fein geschnitten schmeckt er auch roh im Salat. Darüber hinaus macht sich Wirsing, der ähnlich viel Vitamin C wie Zitronen enthält, auch gut in einem Curry.

Zutaten für 4 Portionen:

500 g Kartoffeln

500 g Wirsing

1 Zwiebel

1 daumengroßes Stück Ingwer

3 EL Butter oder Butterfett

2 TL Kurkuma

1 TL Kreuzkümmel (gemahlen)

1 TL Koriander (gemahlen)

½ TL Zimt

½ TL Cayennepfeffer

100 ml Sahne

150 ml Gemüsebrühe

Salz

Kartoffeln schälen und in mundgerechte Würfel schneiden. Die äußersten Blätter des Wirsings entfernen, aus dem inneren Teil 500 g feine Streifen schneiden. Zwiebel und Ingwer schälen, Zwiebel würfeln und Ingwer reiben oder sehr fein würfeln. Fett in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin andünsten. Kartoffeln und Wirsing sowie die Gewürze und den Ingwer dazugeben und alles anbraten. Mit Brühe und Sahne aufgießen, das Ganze etwa 20 Minuten köcheln lassen. Mit Salz abschmecken. Wer will, kann noch gehackte Cranberrys oder Cashews dazugeben. Dazu passt duftiger Basmatireis.