Zutaten für 2 Portionen:

1 Rote Bete

4 kleine festkochende Kartoffeln

250 g braune Champignons

250 g Karotten

3 mittelgroße Zwiebeln

3 EL Pflaumenmus

2 bis 3 Thymianstängel

Salz und Pfeffer

Für das Würzöl:

1 TL getrockneter Thymian

½ TL Zimt

etwas gemahlener Kardamom

2 gemahlene Gewürznelken

8 EL Olivenöl

Für die Hirse:

120 g Hirse

50 ml Kokosmilch

etwas gemahlener Kardamom

Ofen auf 220 Grad Umluft vorheizen. Die Kartoffeln mit Schale längsseitig halbieren, die Rote Bete in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben, die Karotten in zwei Zentimeter dicke Stücke, die Champignons und Zwiebeln in grobe Stücke schneiden. Alles auf den Boden einer Kasserolle legen. Das Pflaumenmus an einer Seite der Kasserolle verteilen und ein paar Streifen über die Rote-Bete-Scheiben streichen. Die Thymianstängel obenauf legen.

Die Gewürze mit dem Öl gut vermischen und zehn Minuten ziehen lassen. Dann über dem Gemüse verteilen und die Rote-Bete-Scheiben mit dem Würzöl bepinseln, alles etwas salzen und pfeffern.

Die Kasserolle kommt nun für etwa 25 bis 30 Minuten auf der mittleren Schiene (Gitterrost) in den Ofen. Zwischendurch das Gemüse mit einem Löffel umwälzen (aber nicht die Rote-Bete-Scheiben!), sodass sich das Öl gut verteilt. Die Rote-Bete-Scheiben mit dem Öl aus der Kasserolle einpinseln.

Während das Gemüse im Ofen ist, die Hirse nach Packungsanweisung kochen und noch warm mit der Kokosmilch und dem gemahlenen Kardamom vermischen. Zum Warmhalten der Hirse den Deckel auf dem Topf belassen.

Das Gemüse und die Hirse auf den Tellern verteilen. 2 EL kochendes Wasser zum Sud in der Kasserolle geben und gut verrühren. Eventuell mit Salz und Pfeffer abschmecken. Von dieser Soße etwas über die Hirse geben und servieren.