Zutaten für 15 Stück:

Für den Teig:

75 g Butter

250 ml Milch

25 g Hefe

100 g Zucker

½ TL Salz

½ TL gemahlener Kardamom

500 g Mehl

Für die Füllung:

40 g Butter

½ EL Zimt

50 g Zucker

1 Ei zum Bestreichen

Zunächst die Butter schmelzen und die Milch hinzufügen. Lauwarm erwärmen. Anschließend die Hefe in der Mischung auflösen, Zucker und Salz dazugeben. Mehl und Kardamom in eine Schüssel geben und das Milch-Hefe-Gemisch dazugeben. Kneten, bis der Teig geschmeidig ist und nicht mehr klebt. Dann 30 bis 40 Minuten gehen lassen.

Butter für die Füllung schmelzen und beiseitestellen. Zimt und Zucker vermischen. Den Teig durchkneten, in drei gleichgroße Stücke aufteilen und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu dünnen Rechtecken ausrollen. Die Butter auf den Rechtecken verstreichen. Mit der Zimt-Zucker-Mischung bestreuen. Die Rechtecke aufrollen und in vier Zentimeter dicke Schnecken schneiden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und noch einmal etwa zehn Minuten gehen lassen. Anschließend die Zimtschnecken mit Ei bestreichen und für fünf bis acht Minuten in den auf 230 Grad Umluft vorgeheizten Ofen schieben. Wer will, kann vor dem Backen auch noch etwas Hagelzucker auf die Zimtschnecken streuen.