Pikante Tomaten-Bohnen-Suppe

Zutaten für 4 Portionen:

2 Dosen Pizzatomaten (à 400 g)

1 Dose schwarze Bohnen (à 400 g)

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Avocado

2 EL Öl

½ TL Kreuzkümmel(saat)

1 TL Paprikapulver (rosenscharf)

½ TL Cayennepfeffer

5 bis 6 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

Zwiebeln fein würfeln, Knoblauch sehr fein hacken. Öl in einem Topf erhitzen, dann Kreuzkümmel sowie Zwiebeln Knoblauch dazugeben. Mit den Tomaten und 150 ml Wasser ablöschen, mit Paprikapulver und Cayennepfeffer, Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt etwa zehn Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit Avocado halbieren, Kern entfernen und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln.

Die schwarzen Bohnen abgießen, abspülen und zur Suppe geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Suppe in Schüsseln geben und mit den Avocado-Würfeln toppen.