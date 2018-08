Tomatensuppe mit Mozzarella

Zutaten für 4 Portionen:

1 ½ kg Tomaten

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

300 g kleine Mozzarellakugeln

8 EL Olivenöl

frischer Basilikum

2 TL getrockneter Oregano

80 g Weißbrot

Salz und Pfeffer

Tomaten in kochendem Wasser kurz blanchieren, Haut abziehen, Strunk herausschneiden, Tomaten entkernen und würfeln. Alternativ kann man auch die entsprechende Menge Tomaten aus der Dose verwenden. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln. 2 EL Öl in einen Topf geben, Zwiebel und Knoblauch andünsten. Anschließend Tomaten dazugeben und mir 100 ml Wasser auffüllen, salzen und pfeffern. Brot in feine Scheiben schneiden, auf ein Backblech leben, mit dem restlichen Öl beträufeln und leicht salzen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad etwa 10 Minuten rösten. Die Suppe pürieren, mit Salz, Pfeffer, Basilikum und Oregano abschmecken. Kurz vor dem Servieren Mozzarellakugeln in die Suppenschüsseln geben und das krosse Brot dazu reichen.