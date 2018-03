Zutaten für 2 Portionen:

4 dünne Schweineschnitzel à 50 g

70 g Reis

1 Zwiebel

3 EL Olivenöl

2 TL Tomatenmark

1 Salatgurke

2 EL Weißweinessig

Dill

Salz und Pfeffer

Reis in Salzwasser entsprechend der Packungsanweisung kochen. In der Zwischenzeit Gurke der Länge nach halbieren, entkernen und in Scheiben schneiden. Essig in einer Schüssel mit zwei Esslöffeln Wasser, einem Esslöffel Öl, Salz und Pfeffer mischen und mit Dill würzen. Gurke dazugeben. Zwiebel schälen und in halbe Ringe schneiden. Einen Esslöffel Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel anbraten und Tomatenmark dazugeben. Reis abgießen und zum Tomaten-Zwiebel-Gemisch geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schnitzel salzen und pfeffern. Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen und die Schnitzel anbraten. Mit Tomatenreis und Gurkensalat servieren.