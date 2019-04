Zutaten für 2 Portionen:

250 g Linguine-Pasta

1 Bund grüner Spargel

40 g Mandelkerne

100 ml Nudelwasser

20 g Parmesan

Öl

Salz und Pfeffer

In einem Topf Wasser aufsetzen und kräftig salzen. Die Linguine ins kochende Wasser geben und nach Packungsanweisung bissfest garen. Den Spargel waschen, das untere Drittel eventuell abschälen und den Spargel in grobe Stücke schneiden. Etwas Öl in eine beschichtete Pfanne geben und den Spargel anbraten.

Die Spargelspitzen zur Seite stellen (für die Deko) und die restlichen Spargelstücke in einen Blitzhacker geben. Mandeln, Parmesan und Nudelwasser dazugeben und alles im Blitzhacker fein zerhacken, bis eine breiartige Masse entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und 2 bis 3 EL Öl unterrühren. Pesto mit den Linguine vermischen und auf zwei Tellern anrichten. Mit den Spargelspitzen garnieren und nach Wunsch noch mit etwas Parmesan bestreuen.