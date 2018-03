Zutaten für 2 Portionen:

4 Eier

100 g Zuckerschoten

100 g TK-Erbsen

2 EL Butter

1,5 EL Mehl

300 ml Milch

100 ml Gemüsebrühe

2 TL Currypulver

3 TL Limettensaft

1 Prise Zucker

Salz und Pfeffer

Butter in einem Topf zerlassen, Mehl anschwitzen und Currypulver dazugeben. Unter Rühren mit einem Schneebesen nach und nach Milch und Gemüsebrühe hinzufügen. Das Ganze 15 Minuten leicht köcheln lassen und ab und zu umrühren. In der Zwischenzeit Eier in sieben bis acht Minuten hart kochen, abschrecken und pellen.

Zuckerschoten schräg halbieren und zusammen mit den Erbsen nach zwölf Minuten zur Soße geben. Mitköcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Limettensaft abschmecken. Eier in die Soße geben und darin erwärmen. Dazu passt Reis. Aber auch Salzkartoffeln schmecken gut dazu.