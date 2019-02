Zutaten für 2 Portionen:

8 Blätter Chinakohl

50 g Glasnudeln

50 g Sojasprossen

2 Knoblauchzehen

Stück frischer Ingwer

1 Chilischote

3 Frühlingszwiebeln

1 Paprika

Öl

Sojasoße

Zitronensaft

200 ml Kokosmilch

Den überwiegend harten Teil der Kohlblätter abschneiden. Blätter zwischen Geschirrtücher legen und mit einem Nudelholz rollen. Glasnudeln einweichen und in fünf Zentimeter lange Stücke schneiden. Das gelingt am besten mit der Küchenschere. Geschälten Ingwer und Knoblauch fein würfeln, Chilischote der Länge nach halbieren und in feine Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden, Paprika und restlichen Kohl in Streifen.

Großteil von Ingwer, Knoblauch und Chili in etwas Öl andünsten. Dann Frühlingszwiebeln, Paprika und Kohl dazugeben. Nach etwa drei Minuten kommen die Glasnudeln und Sojasprossen dazu. Mit etwas Sojasoße und Limettensaft würzen.

Immer zwei Kohlblätter nebeneinanderlegen, so dass sie leicht überlappen. Füllung ans untere Ende geben, Seiten einschlagen und nach oben zusammenrollen. Mit Küchengarn zubinden und in etwas Öl in einer Pfanne rundherum anbraten. Restlichen Ingwer, Knoblauch und Chili in die Pfanne geben. Mit Kokosmilch ablöschen. Rouladen etwa zehn Minuten köcheln lassen. Die Soße mit Sojasoße und Zitronensaft abschmecken. Dazu Reis servieren.