Zanderfilets werden zusammen mit einer Zuccchinimischung als Päckchen in Alufolie für 20 bis 30 Minuten im Ofen gegart. Foto: dpa

Hamburg (dpa/tmn) - Seine schlanke Körperform erinnert an einen Hecht. Dennoch gehört der schnelle Räuber zur Familie der Barsche: Das Fleisch des Zanders ist weiß, wohlschmeckend, fettarm und vor allem auch arm an Gräten. Ein besonderer Genuss sind Zanderfilets, die man sich gern im Restaurant bestellt. Doch das kann man auch mal selbst versuchen - unter dem Motto "Päckchen packen". Das Fischinformationszentrum (FIZ) in Hamburg erklärt, wie es geht.

Zutaten für 4 Personen:

4 Zanderfilets (à ca. 150 g), Zitronensaft, Salz, 1 Knoblauchzehe, 2 Zucchini, 200 g kleine Flaschentomaten, 4 Zweige Rosmarin, grob geschroteter rosa Pfeffer, 1 EL Olivenöl, 500 g Spaghetti

Für das Pesto: 1 Knoblauchzehe, 30 g Rucola, 1 EL Olivenöl, 2 EL Brühe (zubereitet), 1 TL Pinienkerne, 1 EL frisch geriebener Parmesan, Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:

1. Zanderfilet waschen, trocken tupfen, mit Zitronensaft beträufeln und salzen. Knoblauch abziehen und zerdrücken. Zucchini, Tomaten und Rosmarin waschen, Tomaten halbieren. Elektro-Backofen auf 180 Grad vorheizen.

2. Zucchini in Scheiben schneiden, mit Knoblauch, Öl, Tomaten und Rosmarin vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Zucchinimischung und Zanderfilets auf vier Stücken Alufolie verteilen, diese verschließen, auf ein Backblech setzen und ca. 20-30 Minuten garen (Elektro- und Erdgasbackofen: 180 Grad/Stufe 3, Umluft 160 Grad).

4. Päckchen ca. zehn Minuten vor Ende der Garzeit öffnen und fertig garen.

5. Spaghetti nach Packungsanweisung zubereiten.

6. Für das Pesto Knoblauch abziehen, Rucola waschen, putzen, beides mit Öl, Brühe, Pinienkernen, Parmesan, Salz und Pfeffer pürieren.

7. Nudeln mit dem Pesto vermischen und mit den Zander-Gemüse-Päckchen servieren.

Für das Zubereiten sollte man 55-60 Minuten einplanen.