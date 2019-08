An der Außenmauer von Schloss Rechenberg macht sich der BMW 435d xDrive ebenso gut wie auf kleinen Landstraßen. Das Mittelklasse-Cabrio glänz dabei ebenso beim Cruisen wie in engen Kurven. Foto: we

Von Klaus Welzel

Heidelberg. Wie sagt doch der Kollege bei der Übergabe? "Porsche-Feeling". Das lässt erst einmal auf sich warten, während ich vom obersten Deck des Parkhauses in der Heidelberger Altstadt nach unten fahre. Enge Kurven. Langsames Knattern. Aber an der Ausfahrtsschranke bereits die ersten freundlichen Blicke. Die Mütze ist ab, also das Verdeck unten. Und da macht der Vierer BMW bereits eine ganz wunderbare Figur.

Hintergrund BMW 435d xDRive >Motor: Sechszylinder, Diesel

>Hubraum: 2993 ccm

> Leistung: 230 kW/ 313 PS

> Leistung max. bei 4000 U/min

> Drehmoment: 630 Nm

> Drehmoment max. bei 1500 U/min

> Antrieb: [+] Lesen Sie mehr BMW 435d xDRive >Motor: Sechszylinder, Diesel

>Hubraum: 2993 ccm

> Leistung: 230 kW/ 313 PS

> Leistung max. bei 4000 U/min

> Drehmoment: 630 Nm

> Drehmoment max. bei 1500 U/min

> Antrieb: Allrad

> Getriebe: Acht-Gang-Automatik

> Beschleunigung 0 auf 100: 5,2 s

> Spitzengeschwindigkeit: 250 km/h

> Fahrgeräusch: 72dB

> Schadstoffklasse: 6b

> Testverbrauch: 7,5 l

> Länge: 4638 mm

> Breite: 1825 mm

> Höhe: 1399 mm

> Bodenfreiheit max: 145 mm

> Wendekreis: 11,8 m

> Leergewicht: 1925 kg

> Grundpreis: 65.150,-

> Preis des Testfahrzeugs: 84.510,-

[-] Weniger anzeigen

Viel besser als mit dem faltbaren Hardtop. Das beschert zwar in geschlossenem Zustand ein Wohlgefühl wie in einem regulären Coupé. Aber die vielen Falten und Kanten! Mag ja modisch sein, stört aber die Harmonie. Oben ohne sieht dieser Bayer einfach schnittiger aus. Jetzt harmonieren auch die Ledersitze in einem kaum definierbaren Braun mit dem Lack in Mineralgrau. Die Kopfstützen ragen schön in den Himmel, das ergibt im Rückspiegel einen Blick, so sauber wie aus dem Verkaufsprospekt. Los geht’s. Durch die Plöck. Die Polizeistreife hinter mir mahnt: Etwas mehr als Spielstraßentempo! Schön langsam. Und so schmiegt sich die Juli-Sonne ebenso gemächlich wie der Sound des Sechszylinders in den Abendhimmel. Und das drei Stunden vor dem künftigen Kneipenschluss. Nix wie weg. Auf in den Odenwald.

Aber erst am nächsten Tag. Zuerst wird die Bedienungsanleitung (sehr verständlich) studiert, das Verdeck mehrmals geöffnet und wieder eingefahren. Womit wir bei einem der ganz, ganz wenigen Schwachpunkte dieses Cabrios wären: 25 Sekunden dauert das und man darf auch keinesfalls schneller als 18 Kilometer die Stunde fahren. Die Konkurrenz von Audi und Mercedes (von Porsche ganz zu schweigen) erledigt das fast in der Hälfte der Zeit und bei Stadtgeschwindigkeit. Schluss mit Meckern.

Schloss Reichenberg in Reichelsheim ist das Ziel, das das Navi sehr schnell findet. Die Suche geht dank intuitiv zu steuernder Mithilfe so leicht vonstatten, dass der Fahrer glaubt, doch noch einen IT-Experten in sich zu entdecken. Die erste angenehme Überraschung gibt es auf der Strecke von Ziegelhausen nach Wilhelmsfeld: Die 630 Newtonmeter holen bereits im niedrigen Drehbereich viel Dynamik heraus. Und dann gibt es ja noch die Sport-Taste. Schwups dreht der Diesel auf, das Fahren wird zum Schweben. Leichtes Wedeln bergauf, bergab: segeln auf den Talstrecken. So könnte das stundenlang weitergehen.

Bei Siedelsbrunn, der Windkraftanlagenhochburg der Region, weht es ordentlich. Aber nichts davon ist im Innenraum zu spüren. Nächstes Plus: Dieses Cabrio behütet Fahrer, Beifahrer und auch die Begleiter auf den Rücksitzen. Keine verwuschelten Haare beim Aussteigen, kein "Zug", keine unangenehmen Pfeifgeräusche. Und wenn die Außentemperaturen unter 20 Grad fallen, bieten die Nackenwärmer, eingebaut in die Kopfstützen, den gewünschten Temperaturausgleich. So lässt es sich urlauben. Was zu zweit auch kein Problem sein dürfte, dient doch die "Rückbank" als Gepäckablage (das eingefaltete Dach lässt dagegen kaum noch Stauraum im Kofferraum übrig).

Geht man davon aus, dass Cabrios vor allem im Sommer gefahren werden, relativiert sich die Gepäckfrage natürlich auf ausreichend Raum für zwei Badehosen und Bikinis; naja: und das Handtuch muss noch rein. Also Stopp beim Marbach-Stausee. Durchlüften. Während des Picknicks wieder zahlreiche Gespräche mit anderen Automobilisten, die dem Vierer auch im Jahr vor dem nächsten geplanten Facelift noch sehr viel abgewinnen können. Überhaupt: Der kleine Flitzer ist ein Sympathieträger. Dafür sorgt so ganz nebenbei auch der Blick auf die "Tanknadel", die sich erfreulich lange in stabiler "Obenlage" befindet. Auch kleine Sprints entlocken dem Gefährt auf der gesamten Teststrecke durchschnittlich nicht mehr als 7,5 Liter auf 100 Kilometer. Das kann sich sehen lassen. Wobei noch zu erwähnen wäre, dass jeder Fahrer den Ökogang selbst programmieren kann. War uns zu umständlich. Aber bei gewohnheitsmäßiger Nutzung macht das durchaus Sinn.

Weiter gehts über Grasellenbach Richtung Fränkisch Crumbach. Der Turbomotor wird zum Freudenbringer. Und das Head-Up-Display projiziert sowohl die Geschwindigkeit, die Verbotsschilder als auch die Navi-Richtungspfeile gut sichtbar auf die Windschutzscheibe. An diesen Luxus (Aufpreis 980 Euro) gewöhnt man sich schnell. Zu schnell, wie das Umsteigen auf das heimische Auto später zeigen wird. In puncto Übersicht glänzt auch das Sportlenkrad mit handverarbeiteten Doppelnähten - Tachometer und weitere Displayanzeigen bleiben stets gut im Blick (was bei Porsche ja nicht der Fall ist). Dafür sind der individuellen Gestaltungsvielfalt beim Display relativ enge Grenzen gesetzt - da hat wiederum Audi mehr drauf.

Das Ziel, Schloss Reichenberg, vor Augen geht es auf ganz kleine, schmale Feldwege. Almengleich die Landschaft, der Vierer wirkt mit einem Mal sehr groß, aber die wenigen Fußgänger grüßen freundlich, der Radler fühlt sich vom sanften Blubbern des Diesels wenigstens nicht sichtbar belästigt. Parken. Rein ins Café der ökumenischen Jugendeinrichtung, ein kleiner Rundgang. Die Heimat ruft. Der Fahrer hört. Der Motor springt an. Und über Höchst und Erbach geht es wieder Richtung Neckar. Unten im Tal bieten sich ein paar Überholsprints an, die der Regensburger (dort sitzt das Werk) leichtfüßig und elegant bewältigt.

Es nieselt leicht. Deutscher Sommer eben. Und da wird es beim Ampelstopp dann wirklich etwas knapp, das Stahldach in der zur Verfügung stehenden Zeit zügig aus dem Kofferraum holen zu lassen und aufzusetzen. Doch das Prozedere ist von so beeindruckender Präzision, dass der Fahrer hinter uns nicht hupt, sondern klatscht. Und beim leicht verspäteten Start steht der Vierer dann einem Porsche wirklich kaum mehr nach.

Fazit: BMW bietet hier für viel Geld das ideale Landstraßen-Cabrio, das sich auch auf der Autobahn bewährt. Das Raumangebot ist knapp, weshalb man von einem Familienurlaub eher abraten sollte; es sei denn zu dritt.