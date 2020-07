Die Frontoptik des Mazda 2 orientiert sich am größeren Bruder Mazda 3. Foto: Busse

Von Axel F. Busse

Heidelberg. Mit den üblichen Retuschen an Front- und Heckpartie sowie einem überarbeiteten Antriebsangebot soll der Mazda 2 künftig seine Stellung im Kleinwagen-Segment behaupten. Wobei die Zuschreibung "klein" inzwischen auch bei diesem japanischen Produkt mit Vorsicht zu genießen ist: Wie etliche Wettbewerber auch hat der 2er die Vier-Meter-Marke längst hinter sich gelassen.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Mazda 2 Skyactiv G 90 Hybrid Länge x Breite x Höhe (m): 4,07 x 1,7 x 1,5; Radstand (m): 2,57; Motor: R4-Benziner, 1496 [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Mazda 2 Skyactiv G 90 Hybrid Länge x Breite x Höhe (m): 4,07 x 1,7 x 1,5; Radstand (m): 2,57; Motor: R4-Benziner, 1496 ccm; Leistung: 66 kW / 90 PS bei 6000 U/min; Max. Drehmoment: 148 Nm bei 4000 U/min; Höchstgeschwindigkeit: 183 km/h; Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,8 Sek.; NEFZ-Durchschnittsverbrauch: 4,1 Liter; Testverbrauch: 5,4 Liter; Effizienzklasse: A; CO2-Emissionen: 94 g/km (Euro 6d); Testverbrauch: 5,5 l Benzin/100 km; Leergewicht / Zuladung: min. 1151 kg / max. 460 kg; Kofferraumvolumen: 280–950 Liter; Max. Anhängelast: 1100 kg; Wendekreis: 9,4 m; Preis: 19.690 Euro; Testwagenpreis: 23.190 Euro

[-] Weniger anzeigen

Die Frontoptik orientiert sich jetzt erkennbar am größeren Bruder Mazda 3. Die geschärfte Kontur verleiht dem Mazda 2 einen robusteren Auftritt. Der Hersteller hält aber konsequent an seinem Verzicht auf Turbomotoren fest, weshalb auch beim Modell 2 ein Vierzylinder-Saugbenziner zum Einsatz kommt. Für diesen Test stand die Variante mit 90 PS Leistung zur Verfügung, die er aus 1,5 Litern Hubraum schöpft. Standardmäßig wird per Hand geschaltet, zusätzlich hat Mazda als Alternative eine Sechsgang-Automatik ins Programm genommen, die allerdings nur für die Exklusive-Line bestellt werden kann und 1755 Euro extra kostet.

Dass ein Anderthalbliter-Sauger kein Drehmoment-Riese ist, lässt sich leicht denken. In diesem Falle stehen 148 Newtonmeter zu Buche, für die aber auch 4000 Umdrehungen nötig sind. Umso erstaunlicher ist es, dass zumindest auf ebener Strecke niedertouriges und deshalb spritsparendes Fahren keinen Frust aufkommen lässt. Allerdings ist man bei wechselnden Fahrsituationen oder zum Überholen gezwungen, häufiger ein oder zwei Stufen zurück zu schalten, um die gewünschte Schubkraft zu generieren.

Die Mazda-Handschaltgetriebe erfreuen sich großer Beliebtheit, weil sie geschmeidig und kurzwegig schalten, fix gleitet der Hebel durch die Gasse, so dass die Freunde des Sprints keine Mühe haben dürften, die knapp zehn Sekunden zu schaffen, die werksseitig aus dem Stand bis 100 km/h vorgesehen sind. Wer häufiger Gelegenheit hat, Autos dieser Marke zu fahren, weiß, dass die Real-Verbräuche oft verblüffend nah an den Prospektwerten sind.

Das war auch diesmal nicht anders, obwohl ein höherer Kurzstreckenanteil das Ergebnis hätte belasten können. Statt 5,3 Liter auf dem Datenblatt (gemessen nach WLTP) standen am Ende dieser Testfahrt 5,5 Liter auf dem Bordcomputer. Einen Anteil am realitätsnahen Prüfstandswert dürfte das Mild-Hybrid-System haben, das in beiden Leistungsstufen des Mazda 2 zum Einsatz kommt, allerdings nicht in Verbindung mit dem Automatikgetriebe. Das System besteht aus einem riemengetriebenen integrierten 22,5-Volt-Starter-Generator und einem als Stromspeicher dienenden Kondensator.

Bei fast allen Modellreihen sind die Mazda-Kunden großzügig, wenn es um Sonderausstattungen geht. Die jeweiligen Spitzenversionen, "Sports-Line" genannt, werden sehr häufig geordert. Beim Mazda 2 bedeutet dies, dass unter anderem folgende Annehmlichkeiten mit an Bord sind: Berganfahr-Assistent, Reifendruck-Kontrollsystem, Multifunktionslenkrad, Infotainment-System mit Freisprecheinrichtung und Apple Carplay/Android Auto, beheizbares Lenkrad, horizontal verstellbare Lenksäule (was in diesem Segment nur selten dazu gehört), Tempomat, Spurwechselassistent, höhenverstell- und beheizbare Vordersitze, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik sowie Leichtmetallfelgen. Mit zwei Technik-Paketen für zusammen 1800 Euro ist dieses Angebot noch um schlüsselloses Zugangssystem, Head-Up-Display, Matrix-Scheinwerfern, Verkehrszeichen- und Müdigkeitserkennung, Rückfahrkamera und 360-Grad-Monitor zu ergänzen.

Das aufgeräumte Cockpit ist übersichtlich gestaltet und wirkt hochwertig, nur die Luftstrom-Regelung ist, wenn an heißen Tagen die Klimaanlage viel Arbeit hat, nicht optimal zu lösen. Nicht ganz so geräumig wie vorn geht es für die hinteren Passagiere zu. Da sie sich mit einem Minimum an Beinfreiheit zufriedengeben müssen, werden sie wohl begrüßen, dass über dem Scheitel genug Raum vorhanden ist. Das Kofferraumvolumen zwischen 280 und 950 Litern ist ausreichend.

> Fazit: Kaufentscheidungen werden zu einem hohen Anteil vom Design beeinflusst und da hat der Mazda 2 gute Karten. Er sticht aus der Masse heraus, ohne aufdringlich zu erscheinen. Fahrleistungen und Wirtschaftlichkeit stimmen, gepunktet wird mit Ausstattung. Die ist in der Basis etwas mager, aber Mazda-Kunden sind nicht geizig und wissen, solide Gegenwerte von reinen Lockangeboten zu unterscheiden.