Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Den kultigen Soul von Kia kennt man inzwischen, die auffällige Form des kantigen Koreaners sticht ins Auge. Das war schon zu Anfang so, bereits 2009 gab es den renommierten Red Dot Award für die Designikone. Die ging inzwischen in der dritten Generation an den Start, und nahm zugleich Abschied vom Verbrennungsmotor. Denn fortan wird nur noch gestromert, die Preise beginnen bei 33.990 Euro im Falle der "kleineren" Version.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN SUV-Crossover, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4195/1800 (ohne Außenspiegel)/1605/2600 mm; Kofferr.: 315-1339 l; Leergew.: 1757 kg; [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN SUV-Crossover, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4195/1800 (ohne Außenspiegel)/1605/2600 mm; Kofferr.: 315-1339 l; Leergew.: 1757 kg; Permanentmagnet-Synchronmotor mit Reduktionsgetriebe: 150 kW/204 PS, 395 Nm, Vmax 167 km/h, Verbrauch laut Datenblatt/Testverbrauch: 15,7/21,7 kWh je 100 km. Preise: 33.990 bis 43.190 Euro, abzgl. Fördermaßnahmen.

Das muss erläutert werden, bietet Kia den Nachfolger des 2014 eingeführten Soul EV doch in zwei "Fettstufen" an: Den Einstieg markiert das Grundmodell "e-Soul 136", dessen 136 PS leistender E-Motor aus einem Akku mit 39,2 Kilowattstunden befüttert wird.

Das reicht laut Datenblatt für 276 Kilometer, im City-Zyklus sind es gar 407. Deutlich potenter gibt sich da die Vollfettstufe mit satten 204 PS und einem souveränen Drehmoment von 395 Newtonmetern, im "e-Soul 204" liefert eine 64-kWh-Batterie den Saft für den Vortrieb des Crossover, dessen maximale Datenblatt-Reichweite von 452 Kilometern freilich auch mit 37.790 Euro bezahlt sein will. Welchen der beiden Vertreter wir fuhren? Nun, dazu kommen wir gleich.

Rein äußerlich haben nämlich beide was fürs Auge zu bieten, die markanten Konturen blieben zum Glück erhalten: Ohne Größenvergleich mutet der Soul an wie eines der bekannten "Kei-Cars", die der Enge asiatischer Städte mit maximaler Raumausnutzung je Grundfläche begegnen. Das kann der Kia auch, die Baulänge von 4,2 Metern wird gut genutzt, wobei die Höhenverhältnisse im Inneren geradezu verschwenderisch genannt werden dürfen, die Kopffreiheit ist tadellos. Auch hinten reist es sich ohne Gefühle räumlicher Beklemmung, wobei sich die Rückbank lediglich umklappen lässt, um einen nahezu ebenen, immerhin aber bis zu 1339 Liter großen Laderaum zu erhalten. In dem sind die vier Ösen zur Ladungssicherung jedoch nicht an der Karosserie verankert, sondern in der eingelegten Platte, die das Tiefgeschoss für Warndreieck und Ladekabeltasche abdeckt. Schweres Gepäck sollte hier nicht ins Rutschen geraten, wobei auch kein Hänger mit kann. Dafür ist das Elektroauto nämlich nicht freigegeben.

In diesem spielt der Begriff "Liter" in Sachen Verbrauch keine Rolle, Elektroautos werden nach "Kilowattstunden je 100 Kilometer" gemessen. Hier kann die von uns flott gefahrene, 204 PS starke Variante mit einem Schnitt von 21,7 kWh aufwarten, wobei auch ein Galopp unter Volllast den Schnitt nicht über 24 treibt, während gediegenere Gangarten lässig und problemlos die "19" vors Komma zaubern. Dauertempi um 120 lassen den Schnitt zumindest in der Momentaufnahme auf bis zu 14 sinken. Angesichts der spontan abrufbaren Leistung ist das mehr als nur in Ordnung, Kia hat die Sache mit der Effizienz richtig gut im Griff. Selbst bei dauerhaft laufender Heizung sind Reichweiten von 350 oder mehr Kilometern drin, das spricht für das Gesamtkonzept des Kia e-Soul.

Dieser wird in den Ausführungen "Edition 7", "Vision" und "Spirit" angeboten, wobei schon die Einstiegsversion mit LED-Scheinwerfern, 7-Zoll-Touchscreen, Smartphone-Integration oder Klimaautomatik auftrumpfen kann. Des weiteren sind eine 10,25-Zoll-Kartennavigation, ein Head-up-Display, die induktive Smartphone-Ladestation oder ein Glasschiebedach verfügbar, sowie eine impulsgesteuerte Ambientebeleuchtung. Stets an Bord ist freilich auch ein ausgeprägtes Sicherheitsdenken, welches dazu führt, dass man erst zum Gurt und dann zum Startknopf fingert, legt sich der Kia doch sonst mit Warntönen quer. Auch mal eben an einer engen Ecke mit leicht geöffneter Tür auf den Millimeter zu rangieren ist ausgeschlossen, der Soul bewegt sich keinen Schritt. An solche Dinge muss man sich gewöhnen.

Dafür kann der e-Soul gerade in der strammen Spitzenausführung mit deftigem Anzug punkten, selbst auf trockener Straße haben die vorderen Pneus mitunter Mühe, die schiere Kraft der knapp 400 Newtonmeter auf die Piste zu bringen. Je nun, er ist ja aber auch kein Rennwagen, sondern ein feiner, kommod abgestimmter, spurtstarker Begleiter auch auf längeren Strecken: Bei Bedarf kann man an Gleichstrom-Schnellladesäulen Energie nachfassen, in maximal 54 Minuten ist der Speicher bis zum Kragen voll. Das andere Extrem wäre das Nachladen am Verlängerungskabel mit theoretisch 29 Stunden.