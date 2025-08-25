Texte verfassen, Daten sortieren, Präsentationen vorbereiten: Viele klassische Aufgaben für Berufseinsteiger erledigen KI-Tools in Sekunden. Gibt es bald kaum mehr Jobs auf Einstiegslevel?
Von Eva Dignös
Nürnberg. Kaum eine technologische Entwicklung verändert den Arbeitsmarkt so schnell wie die Künstliche Intelligenz (KI). Unternehmen versprechen sich davon einen Gewinn an Effizienz – und das könnte, so wird gemutmaßt, zulasten typischer Einstiegsjobs gehen. Tatsächlich ist vor allem für Hochschulabsolventen die Jobsuche derzeit oft mühsam
Weiterlesen mit
-
Alle Artikel lesen mit RNZ+
-
Exklusives Trauerportal mit RNZ+
-
Weniger Werbung mit RNZ+