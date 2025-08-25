Montag, 25. August 2025

Übernimmt KI jetzt die Juniorstellen?

Texte verfassen, Daten sortieren, Präsentationen vorbereiten: Viele klassische Aufgaben für Berufseinsteiger erledigen KI-Tools in Sekunden. Gibt es bald kaum mehr Jobs auf Einstiegslevel?

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 08:04 Uhr 3 Minuten, 40 Sekunden
Künstliche Intelligenz wird in Unternehmen zunehmend eingesetzt. Dass es allein dadurch weniger Jobs auf dem Einstiegslevel gibt, ist aber nicht systematisch belegt. Foto: Uwe Umstätter/Westend61/dpa-tmn​

Von Eva Dignös

Nürnberg. Kaum eine technologische Entwicklung verändert den Arbeitsmarkt so schnell wie die Künstliche Intelligenz (KI). Unternehmen versprechen sich davon einen Gewinn an Effizienz – und das könnte, so wird gemutmaßt, zulasten typischer Einstiegsjobs gehen. Tatsächlich ist vor allem für Hochschulabsolventen die Jobsuche derzeit oft mühsam

