Washington (dpa) - Weltbankpräsident David Malpass steht wegen Äußerungen zur Klimapolitik unter Druck.

"Wir sind mit den Äußerungen von Präsident Malpass nicht einverstanden", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Freitag (Ortszeit) in Washington. Der US-amerikanische Ökonom Malpass war am Dienstag bei einer Veranstaltung der Zeitung "New York Times" mehrfach