Bonn/Münster (dpa) - Mit dem Verkauf der Mehrheit ihres Funkturm-Geschäfts an Investoren aus Nordamerika will die Deutsche Telekom kräftig Kasse machen.

Der Bonner Konzern kündigte an, 51 Prozent des bisherigen Geschäftsbereichs an Brookfield Asset Management aus Kanada und Digital Bridge aus den USA abzugeben. 49 Prozent will die Telekom behalten. Im Rahmen der Transaktion wird das