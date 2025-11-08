Samstag, 08. November 2025

zurück
Plus Wiesloch

MLP stoppt Projektgeschäft fast vollständig

Das Unternehmen gibt Jahresziele auf und strafft den Immobilienbereich. Eine millionenschwere Sonderbelastung wird befürchtet.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 59 Sekunden

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Kros

Wiesloch. Die MLP-Tochter Deutschland.Immobilien soll künftig keine Entwicklungsprojekte mehr aufsetzen, bei denen sie selbst für die Bauausführung zuständig ist. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Wiesloch mit. Bestehende Projekte sollen aber noch zu Ende geführt werden. Mit diesem Schritt will sich MLP risikoärmer aufstellen.

Die Preise im

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Matthias Kros
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.