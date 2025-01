Heidelberg. (mk) Das Analysehaus Warburg Research zeigt sich überzeugt davon, dass die Heidelberger Druckmaschinen AG die Kurve kriegt. Die Kostensenkungsmaßnahmen des Maschinenbauers sollten sich in den Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres bemerkbar machen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Das Unternehmen befinde sich auf gutem