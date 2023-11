Von Matthias Kros

Leimen. Engelhardt Kaupp Kiefer & Co. (EKK), ein sogenannter Early-Growth-Investor aus Stuttgart, beteiligt sich mit einer Finanzierung über 1,2 Millionen Euro an dem Leimener Start-up Welovefresh GmbH. Das teilten beide Beteiligte am Mittwoch in einer Presseinformation mit.

EKK erhält im Gegenzug etwa ein Drittel der Anteile an Welove-fresh,