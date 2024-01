Weinheim. (mk) Wolfgang Albeck tritt als Chef des Weinheimer Logistikspezialisten ab und wechselt in den Aufsichtsrat. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Weinheim mit. Gleichzeitig werde er zum persönlichen Berater von Marie-Christine Lombard, Chefin des französischen Logistikkonzern Geodis, zu dem Transoflex seit gut einem Jahr gehört. Er wird Lombard in Fragen der weltweiten strategischen Entwicklung des Konzerns beraten.

Wolfgang Albeck und Thomas Kraus. Fotos: privat

Die Leitung der Geschäftsführung von Transoflex übergibt Albeck bis Ende Januar an Thomas Kraus, den President & CEO Europe von Geodis. Ab dem 1. Februar werde Kraus die Verantwortung als Transoflex-CEO zusätzlich zu seinen Aufgaben übernehmen, bis eine endgültige Nachfolgeregelung gefunden sei. Albeck steht seit 2017 an der Spitze von Transoflex.