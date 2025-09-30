Weinheim. (mk) Der Dichtungshersteller Freudenberg Sealing Technologies, Teil des Freudenberg-Konzerns mit Sitz in Weinheim, übernimmt die Unternehmensgruppe DMH. Die Akquisition sei "ein bedeutender Schritt in der strategischen Weiterentwicklung des Servicegeschäfts", teilte das Unternehmen in einer Presseinformation mit. Ein Kaufpreis wird darin nicht genannt. Die Kartellbehörden müssen dem Geschäft noch zustimmen.

Den Angaben zufolge erwirtschaftete die familiengeführte DMH-Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz im zweistelligen Millionenbereich. Rund 200 Beschäftigte produzieren demnach an drei Standorten – zwei in Österreich und einem in den USA – Dichtungslösungen aus Thermoplasten und Elastomeren sowie verschiedene metallische Komponenten und Werkzeuge.

Freudenberg Sealing Technologies ist nach eigenen Angaben weltweiter Marktführer für anspruchsvolle und neuartige Anwendungen in der Dichtungstechnik und der Elektromobilität. Kunden kommen aus der Automobilindustrie und der allgemeinen Industrie. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Freudenberg Sealing Technologies einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro und beschäftigte rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Mischkonzern Freudenberg kommt insgesamt auf einem Jahresumsatz von 12 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit etwa 52 000 Menschen.