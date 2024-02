1849: Am 9. Februar 1849 wird die Firma Heintze & Freudenberg als Gerberei mit 50 Mitarbeitenden in Weinheim von den Partnern Heinrich Christian Heintze und Carl Johann Freudenberg gegründet. Die beiden Unternehmer produzieren feine Kalbleder. Die Lederfertigung besteht aus etwa 75 Produktionsschritten, die einzeln optimiert werden, um so qualitativ hochwertiges Leder herzustellen.

1850: Bereits ein Jahr nach der Gründung entwickelt Freudenberg die erste Innovation: Mit der Einführung der Lacklederproduktion im Jahr 1850 blüht das Unternehmen auf. Schon nach fünf Jahren macht Lackleder bereits mehr als 80 Prozent der Produktion aus. Um der hohen Nachfrage gerecht

zu werden, baut Freudenberg ab 1852 eine Lackierfabrik als zweiten Standort in Weinheim. Zeitgleich wird in Großbritannien die erste Auslandsniederlassung eröffnet.

1874: Nach dem Tod des Teilhabers Leopold Heintze im Jahr 1874 wird Carl Johann Freudenberg alleiniger Eigentümer. Die Firma wird in Carl Freudenberg umbenannt und entwickelt sich zur größten Gerberei Deutschlands, später Europas. Im gleichen Jahr gründet Carl Johann Freudenberg einen Krankenversicherungsverein für seine Mitarbeitenden, aus dem sich die Betriebskrankenkasse Freudenberg entwickelt.

Erst zehn Jahre später, im Jahr 1884, wird die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland eingeführt.

1887: Carl Johann Freudenberg leitet den ersten Generationswechsel ein: Die Söhne Friedrich Carl (1848–1942) und Hermann Ernst Freudenberg (1856–1923) werden Teilhaber. Anlässlich der Beteiligung seiner Söhne schreibt Carl Johann Freudenberg seine Geschäftsprinzipien nieder. Bescheidenheit, Ehrlichkeit, ein solides finanzielles Fundament und die Fähigkeit, sich den jeweiligen Veränderungen anzupassen, sind für Carl Johann Freudenberg die wichtigsten Grundsätze für erfolgreiches unternehmerisches Handeln. Diese Führungsprinzipien bilden die Basis der heutigen Geschäftsgrundsätze von Freudenberg.

1892: Die erste Kantine für die Mitarbeiter wird eröffnet. Schon bald gibt es in allen Fabriken Werksküchen, in denen die Arbeiter gegen ein geringes Entgelt täglich ein warmes Mittagessen bekommen. Anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit gründen Carl Johann und Sophie Freudenberg zudem im Jahr 1894 einen allgemeinen Unterstützungsfonds für in Not geratene Mitarbeitende und deren Familien mit einem Kapital von 100.000 Goldmark.

1900: Zwischen 1900 und 1904 entwickelt Hermann Ernst Freudenberg in eigenen Versuchen das bereits in den USA praktizierte Chromgerbeverfahren. Die Gerbung erfolgt nun mit Chromsalzen oder Chrombrühe anstelle der Gerberlohe, die aus unterschiedlichen pflanzlichen Stoffen bestand. Die Dauer der Gerbung verringert sich dadurch von vielen Monaten auf wenige Wochen. Das Leder ist wasserdicht, leicht zu pflegen und hat eine gleichmäßige Oberfläche.

1914: Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs reduziert sich das Ledergeschäft erheblich. Aufgrund der durch die Rohstoffverknappung bedingten, stark rückläufigen Auftragslage und der Einberufungen zum Militärdienst sinkt die Zahl der Beschäftigten deutlich – von mehr als 2500 auf etwa 800. Die Frauen übernehmen bis zur Rückkehr der einberufenen Männer teilweise deren Arbeit.

1921: Aufgrund der hohen Inflation nach dem Krieg ist es nicht mehr möglich, im Ausland die benötigten Rohwaren einzukaufen. Deshalb wird 1921 eine Finanzierungsgesellschaft in der Schweiz gegründet. Die Externa S. A. in Lausanne ist die erste Auslandsgesellschaft von Freudenberg. Im gleichen Jahr wird auch die Freudenberg & Co. GmbH zur Verwaltung der Familienanteile ins Leben gerufen. Dadurch wird das operative Geschäft der Firma Carl Freudenberg von den Familienangelegenheiten getrennt.

1929: Die Weltwirtschaftskrise bringt die gesamte Lederwirtschaft in Deutschland an den Rand ihrer Existenzfähigkeit. Aufgrund dessen leiten die Geschäftsführer Richard, Hans, Otto und Walter Freudenberg mit neuen Produkten die Diversifizierung des

Unternehmens ein. Der erste Schritt ist im Jahr 1929 die Herstellung von Manschettendichtungen aus Leder für die wachsende Automobilindustrie.

1932: Mit dem revolutionären Simmerring beginnt eine neue Ära bei Freudenberg: die Dichtungstechnik. Der Produktname geht auf den Freudenberg-Entwickler Walther

Simmer zurück. Der Simmerring, ein Radialwellendichtring zur Abdichtung drehender Wellen, ersetzt die bis dahin verwendeten Filzabdichtungen. Diese hatten den Nachteil immer wieder heiß zu laufen, was zu Lagerschäden in Motoren und Achslagern führte. Der Simmerring liefert von Anfang an deutlich bessere Ergebnisse. Er besteht aus einem Blechgehäuse, in das eine Ledermanschette eingebaut ist.

1933: Die damaligen Mitglieder der Unternehmensleitung sind wirtschaftsbürgerliche Befürworter der Weimarer Republik. Die Stellungnahmen gegen Hitler, die vor allem Richard und Walter Freudenberg in den Jahren 1932 und 1933 abgeben, weisen sie als überzeugte Demokraten aus. In den Jahren nach der nationalsozialistischen Machtübernahme arrangieren sie sich allerdings immer stärker mit dem totalitären System, so dass das Freudenberg bis zu dessen Ende von der NS-Wirtschaftspolitik profitiert.

1933: Freudenberg übernimmt sukzessive die Kinderschuhfabrik Gustav Hoffmann in Kleve mit der Marke "elefanten". Als Reaktion auf die Lederverknappung entwickelt Freudenberg unter der Führung des Chemikers Carl Ludwig Nottebohm das Syntheselatex-Kunstleder Viledon als Ersatzmaterial für Taschen und Koffer.

1945: Freudenberg wird im Zweiten Weltkrieg auch zu einem Zulieferbetrieb der Rüstungsindustrie. Die wichtigsten Produkte sind Dichtungen für verschiedene militärische Anwendungen, insbesondere für Fahrzeuge, sowie Schuhe und Kunstlederprodukte für die Wehrmacht. Durch den kriegsbedingten Arbeitskräftemangel beschäftigt

Freudenberg zwischen 1940 und 1945 auch Zwangsarbeiter. Über diesen Zeitraum verteilt werden insgesamt 1845 Zwangsarbeiter in den Werken in Weinheim, Schönau und

Schopfheim eingesetzt.

1948: Mit dem Ende des Krieges wird das Vliesstoff-Trägermaterial weiterentwickelt, und so beginnt im Jahr 1948 die Produktion

von Vlieseline-Einlagestoffen für die Textilindustrie und Vileda-Tüchern aus Vliesstoffen. Diese beiden neuen Produkte markieren die Geburtsstunde für zwei komplettneue Geschäftsfelder: Haushaltsprodukte und Vliesstoffe.

1949: Zum 100-jährigen Jubiläum 1949 beschenkt Freudenberg seine 6200 Beschäftigten mit einer besonderen Einrichtung: die Wohnbauhilfe – eine Reaktion auf die Wohnungsknappheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Bereits seit 1948 konnten Mitarbeiter in Eigenleistung auf dem Werksgelände Bausteine pressen, wofür die Firma Material und Maschinen zur Verfügung stellte.

1950: Vom wirtschaftlichen Aufschwung der 1950er- und 1960er-Jahre profitiert auch Freudenberg. Das Unternehmen expandiert im In- und Ausland. Die erste Auslandsproduktionsgesellschaft wird 1950 in den USA errichtet. In Lowell, Massachusetts, werden Einlagestoffe für die Bekleidungsindustrie gefertigt. Das Unternehmen erschließt sich zudem ein weiteres Produktfeld: Die Kautschuk-Bodenbeläge der Marke "nora" kommen 1950 als Weiterentwicklung der Schuhsohlen auf den Markt.

1957: Die nächsten Diversifizierungsschritte folgen. Zunächst steigt Freudenberg in die Schwingungstechnik ein und ergänzt so das Know-how aus der Dichtungstechnik.

Unter dem Namen "Metalastik" werden Stoßdämpfer, Schwingungsdämpfer und Ultrabuchsen hergestellt.

1967: Der genoppte Fußbodenbelag "Norament" kommt auf den Markt und entwickelt sich zu einem Klassiker. Das erste Großprojekt ist die Ausstattung des Frankfurter Flughafens.

1970: Durch eine Innovation von Ludwig Hartmann entsteht eine neue Produktionstechnologie für Vliesstoffe. Diese neue Spinnvliestechnologie ermöglicht es Freudenberg, Vliesstoffe für neue Anwendungsgebiete zu entwickeln, wie Wundauflagen in der Medizintechnik und Erntevliesstoffe

in der Landwirtschaft. Das erste Werk mit der neuen Spinnvliestechnik nimmt im Jahr 1970 in Kaiserslautern die Produktion auf.

1977: Um die geschäftlichen Risiken weiter zu streuen, beginnt Freudenberg damit, elektromechanische Bauteile und gedruckte Schaltungen zu produzieren. In der Folge bearbeitet Freudenberg gemeinsam mit dem japanischen Partnerunternehmen NOK seit den 1980er-Jahren unter dem Namen "Simflex" den Markt flexibler Leiterplatten für elektrische und elektronische Geräte und Bauteile.

1984: Die gemeinnützige Freudenberg Stiftung wird gegründet. Mitglieder der Familie Freudenberg übertragen Kapitaleinlagen und andere Guthaben an die Stiftung. Damit ist sie eine – allerdings nicht stimmberechtigte – Gesellschafterin des Unternehmens. Die Erträge aus der Beteiligung werden fortan satzungsgemäß zur Förderung von Wissenschaft, Erziehung und Bildung sowie zur Stärkung des friedlichen Zusammenlebens in der Gesellschaft eingesetzt. Im Mittelpunkt der Stiftungstätigkeit stehen Kinder und Jugendliche.

1985: Der Vileda-Wischmop wird entwickelt, eines der erfolgreichsten Freudenberg Haushaltsprodukte. Erstmals bietet Vileda ein komplettes Bodenwischsystem an – bestehend aus Wischer und zugehörigem Eimer mit Auswringsystem.

1990: Freudenberg gründet eine Unterstützungskasse für in Not geratene Mitarbeitende. Sie unterstützt Beschäftigte sowohl finanziell als auch beratend in schwierigen Situationen, etwa bei Unglücksfällen, Krankheit, Invalidität, Alter und Tod.

1995: Freudenberg eröffnet seine ersten Produktionsstätten in China. In Changchun und in Wuxi werden Dichtungsfabriken zusammen mit dem japanischen Partner NOK gegründet. In Suzhou entsteht eine Produktionsgesellschaft für Einlagestoffe zusammen mit der Japan Vilene Company.

1996: In einem Großprojekt mit dem Namen FOKUS passt Freudenberg seine Strukturen der breiten und internationalen Aufstellung des Unternehmens an. Das Unternehmen wird in selbstständige Teilkonzerne aufgeteilt, die eigenständig in den sich ständig verändernden Märkten schnell operieren können. Aus Freudenberg wird ein dezentral geführtes Unternehmen.

2001: Die Freudenberg Fuel Cell Components Technology wird gegründet. Sie bündelt die seit den 1990er Jahren aufgebaute Kompetenz verschiedener Freudenberg-Aktivitäten und entwickelt Komponenten für den Energieträger Brennstoffzelle: Dichtungen, Gasdiffusionsanlagen, Filter und Befeuchter.

2002: Freudenberg trennt sich von seinem Ursprungsgeschäft Leder. Durch Geschäftsverlagerungen und Produktionsreduktionen bei großen Kunden sowie durch stark gestiegene Rohwarenpreise ist das Geschäft unrentabel geworden.

2007: Freudenberg trennt sich von seinem Bodenbelagsgeschäft. Die Freudenberg Bausysteme KG mit der Marke "nora" an ein Investorenkonsortium verkauft und in Weinheim fortgeführt. Heute firmiert das Unternehmen unter dem Namen "nora Systems".

2010: Mit dem Erwerb der SurTec GmbH in Zwingenberg, erweitert die Freudenberg Chemical Specialities ihr Portfolio um ein viertes Standbein: die Oberflächenveredelung. Das Geschäft wird 2013 durch die Übernahme der Capol GmbH in Elmshorn, einem Hersteller von Glanz- und Trennmitteln für die Süßwarenindustrie, erweitert.

2011:Weitere strategische Meilensteine kommen hinzu. Freudenberg gründet die neuen Geschäftsgruppen Freudenberg Oil & Gas, Helix Medical und Freudenberg Schwab und setzt damit ein Zeichen für strategische Wachstumsfelder.

2012: Freudenberg richtet seine gesellschaftsrechtlichen Strukturen neu aus. Dabei bleibt die Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft als strategische Konzernführungsgesellschaft bestehen. Darunter wurde mit der Gründung der Freudenberg SE eine zweite operative Führungsgesellschaft gegründet, in der das operative Geschäft gebündelt wird.

2012: Mohsen Sohi wird Sprecher der Unternehmensleitung und tritt damit die Nachfolge von Peter Bettermann an, der das Unternehmen 15 Jahre lang leitete. Sohi gehört wie sein Vorgänger nicht zur Eigentümerfamilie. Im gleichen Jahr wird das Joint Venture TrelleborgVibracoustic gegründet, in dem das Schwingungstechnik-Geschäft der

Freudenberg-Tochter Vibracoustic und der schwedischen Trelleborg AS zusammengefasst ist.

2016: Das Joint Venture TrelleborgVibracoustic für die Herstellung von schwingungstechnischen Lösungen für die

globale Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie wird zu 100 Prozent von Freudenberg übernommen. Das Unternehmen wird in Vibracoustic umbenannt und als eigenständige Geschäftsgruppe fortgeführt. Ein Börsengang wird erwogen.

2020: Die Covid-19-Pandemie beeinflusst die Geschäftsentwicklung. Es kommt zu einem kurzfristigen Umsatzeinbruch. Um die Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zu erhalten, stellt das Unternehmen den Beschäftigten weltweit schnell Mund-Nasen- Masken zur Verfügung. Diese stammen unter anderem aus der eigenen Produktion.