Von Barbara Klauß

Walldorf. Überwiegend positiv haben Anleger und Analysten auf die Zahlen reagiert, die der Softwarekonzern SAP am Mittwochabend nach US-Börsenschluss zum dritten Quartal veröffentlicht hat. Um mehr als 5 Prozent legte die Aktie der Walldorfer am Donnerstag zu. SAP habe ein solides Quartal in einem unsicheren Umfeld vorgelegt, kommentierten Analysten der Citigroup.

Am Mittwochabend hatte Europas größter Softwarekonzern seine vor drei Monaten leicht gesenkte Wachstumsprognose für das Gesamtjahr bestätigt – auch für das wichtige Cloud-Geschäft. Demnach erwartet das Management nach wie vor einen Cloud-Umsatz von 14,2 bis 14,4 Milliarden Euro, was wechselkursbereinigt einem Wachstum von 23 bis 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspräche. Um dieses Ziel im vierten Quartal zu erreichen, müsse SAP sich zwar anstrengen, erklärte Finanzchef Dominik Asam im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Doch zeigte er sich optimistisch: "Wir sind zuversichtlich, weil wir eine leichte Beschleunigung des Cloud-Umsatzes im dritten Quartal gesehen haben." Das Management sei stolz darauf, dass man "trotz des makroökonomischen Gegenwinds Kurs" gehalten habe.

Konzernchef Christian Klein hat sich das Ziel gesetzt, aus dem gut 50 Jahre alten Softwarehersteller eine Cloud-Company zu machen. "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal sind ein erneuter Beleg dafür, dass wir in die nächste Phase unserer Transformation eingetreten sind", erklärte er nun am Mittwochabend laut Mitteilung. "Wir haben das Cloudwachstum in unserem gesamten Portfolio beschleunigt und unsere Cloudbruttomargen deutlich erhöht."

SAP tue alles, um das Wachstum abzusichern, erklärte Asam. Der Konzern fokussiere sich massiv darauf, Kunden, die derzeit noch auf lizenzierte Software auf eigenen Systemen setzen, in die Cloud zu bringen. "Die Cloud bietet die höhere Innovationsgeschwindigkeit und wir tun, was wir können, um unseren Kunden den Weg in die Cloud zu erleichtern", sagte er. Es gebe aber Kunden, etwa im staatlichen Bereich, für die das Lizenzgeschäft wichtig sei.

Zudem kündigte der Finanzchef an, SAP werde bei den Kosten seine Anstrengungen verstärken. "Wir drehen an vielen Schrauben, um sicherzustellen, dass die Kosten unterproportional zum Umsatz wachsen", sagte er. Zu Lasten der zentralen Investitionen werde das aber nicht gehen. "Ich möchte betonen, dass wir auf keinen Fall Hypotheken auf die Zukunft legen wollen und dass wir weiterhin aggressiv in Forschung und Entwicklung investieren, um eben auch bei Themen wie Künstlicher Intelligenz vorneweg zu laufen. Denn auch diese Themen werden kriegsentscheidend sein, um unseren Cloud-Umsatz zu steigern"

Die Reaktionen der Analysten auf die Zahlen fielen meist positiv aus: Die Walldorfer hätten besser abgeschnitten als befürchtet, kommentierte Jefferies-Analyst Charles Brennan. Auch Michael Briest von der Schweizer Großbank UBS attestierte SAP "sehr ordentliche Zahlen". Um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, müsse das Unternehmen allerdings die Cloud-Erlöse im Schlussquartal um mindestens ein Viertel steigern, nach 23 Prozent im abgelaufenen Quartal.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Firmenchef Klein trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und zunehmender geopolitischer Spannungen mit einem Umsatzplus und einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr von knapp acht Milliarden Euro um 8 bis 12 Prozent zulegen. Bei den Cloud- und Softwareerlösen peilt Klein einen währungsbereinigten Wert zwischen 27,0 Milliarden Euro und 27,4 Milliarden Euro an – das wäre eine um Währungseffekte bereinigte Wachstumsrate von 6 bis 8 Prozent.