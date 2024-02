Von Matthias Kros

Walldorf. Gegen den Softwarekonzern SAP gibt es erneut Korruptionsvorwürfe. Einem Bericht der "Times of India" zufolge hat das Central Bureau of Investigation (CBI) in Indien offiziell Anklage gegen einen früheren Manager der Fluggesellschaft Air India, IBM und SAP eingereicht. Den Angaben zufolge geht es dabei um angebliche Unregelmäßigkeiten bei der