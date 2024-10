Mannheim. (kla) Im Rechtsstreit um die zurückliegende Wahl der Arbeitnehmervertreter im SAP-Aufsichtsrat wurde ein für diesen Dienstag geplanter Anhörungstermin verlegt. Der Termin vor dem Arbeitsgericht in Mannheim entfalle, wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte. Grund ist demnach die Erkrankung einer Prozessbevollmächtigten. Ein neuer Termin wurde für den 16. Januar festgesetzt.

Nach die Wahl der Arbeitnehmervertreter waren zwei Anträge auf Anfechtung beim Arbeitsgericht eingegangen gewesen. In beiden Verfahren fanden bereits Gütetermine statt, die jedoch nicht zu einer gütlichen Einigung geführt hatten. In der Zwischenzeit wurden die beiden Verfahren zusammengelegt. Der Termin an diesem Dienstag wäre der erste Anhörungstermin im verbundenen Beschlussverfahren gewesen.