Von Matthias Kros

Walldorf. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK), eine der größten Anlegervereinigungen in Deutschland, rät betroffenen Anlegern, den Restrukturierungsvorschlag für die Anleihen des deutsch-russischen Agrarunternehmens Ekosem-Agrar AG mit Sitz in Walldorf, anzunehmen. In einem Newsletter an die betroffenen Anleger schreibt die SdK dem