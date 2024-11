Von Matthias Kros

Walldorf. Der Vorstandsvorsitzende von SAP, Christian Klein, geht davon aus, dass der Softwarekonzern in Indien schon bald mehr Beschäftigte haben wird als in der Konzernzentrale in Walldorf. Grund dafür sei, dass SAP in Indien "überproportional" neue Mitarbeiter einstellen werde, kündigte Klein gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters an.

Das