Wiesloch/Mannheim. (mk) Die Rhein-Neckar-Region ist künftig noch stärker in den Indizes der Deutschen Börse vertreten. Am 18. März kehren die Aktien des Wieslocher Finanzdienstleisters MLP in den SDax zurück. Der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger ist wieder im MDax. Das teilte die Deutsche Börse am späten Dienstagabend nach einer routinemäßigen Überprüfung ihrer Indizes mit.

