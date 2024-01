Von Barbara Klauß

Walldorf. Es ist unruhig bei SAP in Walldorf, knapp eine Woche bevor der Softwarekonzern am Mittwoch die Zahlen fürs zurückliegende Geschäftsjahr verkündet. Neben etlichen Änderungen in der Personalpolitik steht eine Reorganisation an, die umfangreicher ausfällt, als mancher im Unternehmen erwartet hatte. Die Unruhe, die diese strukturellen Änderungen mit