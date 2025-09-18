Donnerstag, 18. September 2025

Plus "Unglücklich ausgedrückt"

SAP-Finanzchef Asam bedauert umstrittenen Zähneputzen-Vergleich

Zähneputzen und Stellenabbau gleichgesetzt zu haben bereut Dominik Asam inzwischen. Er wolle das Streichen von Stellen "in keinster Weise verharmlosen".

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 46 Sekunden
Dominik Asam, Finanzvorstand des Softwarekonzerns SAP. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. SAP-Finanzchef Dominik Asam bedauert seine umstrittenen Äußerungen, in denen er den angekündigten kontinuierlichen Stellenabbau bei dem Softwarekonzern mit der Routine des regelmäßigen Zähneputzens verglichen hatte. "Da habe ich mich unglücklich ausgedrückt", sagte Asam auf RNZ-Anfrage am Mittwoch. "Das sind schmerzhafte Prozesse. Und ich will

