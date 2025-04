Von Matthias Kros

Heidelberg. An der Spitze des Deutschland-Ablegers des US-Softwareunternehmens SAS mit Sitz in Heidelberg kommt es überraschend schon wieder zu einem Wechsel. Zum 1. Juni übernimmt Robert-Josef Simmeth die Leitung von Iwona Szylar.

Das teilte der Analytics- und KI-Spezialist am Mittwoch mit. Demnach soll Simmeth nicht nur für die Geschäfte in Deutschland, sondern auch in der Schweiz zuständig sein. Er kommt von der Managementberatung Arthur D. Little.

Simmeths Vorgängerin Szylar war erst Ende 2023 an die Spitze von SAS in Deutschland gerückt. Auch ihre Vorgängerin Helene Lengler war nur etwa zwei Jahre auf dem Posten der Deutschland-Chefin geblieben und hatte das Unternehmen mit unbekanntem Ziel verlassen.

Zu den genauen Hintergründen von Szylars überraschenden Abgang wurde am Mittwoch nur wenig bekannt. In der offiziellen Presseverlautbarung heißt es lediglich, dass sie in ihre polnische Heimat zurückkehren werde. Dem Vernehmen nach hat sie dort ein besonders attraktives Stellenangebot erhalten. Außerdem lebt ihre Familie noch dort.

Interne Probleme bei SAS in Heidelberg soll es jedenfalls keine gegeben haben. Genaue Zahlen zum Geschäft in Deutschland nennt das Unternehmen nicht. Man wachse aber, hatte Szylar im vergangenen Jahr in einem Gespräch mit der RNZ gesagt, auch, was die Anzahl der Kunden betreffe.

In der aktuellen Pressemitteilung wird hervorgehoben, dass die Managerin in ihrer Amtszeit die deutschen Vertriebsstrukturen neu aufgestellt habe. "Iwona hat bei SAS Deutschland erfolgreich wichtige Weichen für die Zukunft gestellt", sagte Marvio Portela, Senior Vice President bei SAS, der Mitteilung zufolge. "Dafür danken wir ihr sehr und wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren Werdegang."

Das eher in Fachkreisen bekannte Unternehmen ist ein Spezialist für sogenannte Analytics-Software, mit der Daten aufbereitet, interpretiert und genutzt werden können. SAS beschäftigt in Heidelberg rund 300 Mitarbeiter, weltweit sind es etwa 12.000.

Die Lösungen des fast 50 Jahre alten US-Unternehmens sind auch hierzulande in vielen Firmen installiert. Banken, Industrie und Versicherungen nutzen die Programme beispielsweise für die Risikoberechnung, die Produktionsoptimierung und die Betrugsprävention.

Der neue Deutschland-Chef Simmeth bringt über 25 Jahre Führungserfahrung aus IT- und Telekommunikationsfirmen in Deutschland, Nordamerika und Asien mit. 15 Jahre seiner Laufbahn verbrachte er bei IBM. Dazu kamen Stationen bei SAP, der Deutschen Bahn, Bertelsmann, Telefónica und ViaSat.

Zudem verfüge er über ein "profundes Know-how rund um das Thema KI", heißt es in der Presseinformation. "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der kontinuierlichen Zusammenarbeit unseres Teams die Bedeutung von KI und Analytik auf dem deutschen und schweizerischen Markt erhöhen und einen erheblichen Mehrwert schaffen können", schrieb Simmeth am Mittwoch auf dem Karriereportal LinkedIn. Seinem dort hinterlegten Profil zufolge arbeitet er ehrenamtlich als Dozent an der Universität Mannheim.